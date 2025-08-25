SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Neon Trade MT5
Evgeniy Ilin

Neon Trade MT5

Evgeniy Ilin
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD por mês
crescimento desde 2025 7%
InstaForex-Server
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
58
Negociações com lucro:
58 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
75.12 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
338.50 USD (1 143 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
58 (338.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
338.50 USD (58)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
51.54%
Depósito máximo carregado:
2.05%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
54 (93.10%)
Negociações curtas:
4 (6.90%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
5.84 USD
Lucro médio:
5.84 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.52%
Previsão anual:
6.31%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.93% (97.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CHFJPY 18
AUDJPY 9
EURCHF 6
EURJPY 5
EURUSD 4
NZDCAD 4
USDCHF 3
GBPCHF 3
GBPJPY 2
CADJPY 1
NZDJPY 1
AUDCHF 1
CADCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CHFJPY 100
AUDJPY 17
EURCHF 17
EURJPY 4
EURUSD 33
NZDCAD 7
USDCHF 62
GBPCHF 22
GBPJPY 10
CADJPY 54
NZDJPY 2
AUDCHF 2
CADCHF 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CHFJPY 592
AUDJPY 47
EURCHF 41
EURJPY 18
EURUSD 85
NZDCAD 9
USDCHF 54
GBPCHF 26
GBPJPY 15
CADJPY 242
NZDJPY 0
AUDCHF 4
CADCHF 10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +75.12 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 58
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +338.50 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaForex-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

HTOTAL.RU-MT5
0.00 × 36
Alpari-MT5
0.00 × 2
InstaForex-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
1.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 322
Exness-MT5Real7
1.43 × 7
ActivTrades-Server
7.93 × 15
Demonstração de negociação do produto Neon Trade MT5. Como instrumentos negociáveis, foram selecionados pares de moedas.

Neste caso, o robô utiliza uma técnica de retenção de longo prazo de múltiplos ativos, combinada com estratégias comerciais eficazes. O sistema é voltado para um trading de longo prazo, com retornos modestos, mas maximamente seguros, apresentando riscos mínimos para o operador.


Sem comentários
2025.11.10 09:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 13:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 22:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 22:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 20:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 01:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.15 10:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.08 09:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 09:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 10:06
Share of trading days is too low
2025.08.26 10:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 10:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 10:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
