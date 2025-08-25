- Crescimento
Negociações:
58
Negociações com lucro:
58 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
75.12 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
338.50 USD (1 143 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
58 (338.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
338.50 USD (58)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
51.54%
Depósito máximo carregado:
2.05%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
54 (93.10%)
Negociações curtas:
4 (6.90%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
5.84 USD
Lucro médio:
5.84 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.52%
Previsão anual:
6.31%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.93% (97.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|18
|AUDJPY
|9
|EURCHF
|6
|EURJPY
|5
|EURUSD
|4
|NZDCAD
|4
|USDCHF
|3
|GBPCHF
|3
|GBPJPY
|2
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPY
|100
|AUDJPY
|17
|EURCHF
|17
|EURJPY
|4
|EURUSD
|33
|NZDCAD
|7
|USDCHF
|62
|GBPCHF
|22
|GBPJPY
|10
|CADJPY
|54
|NZDJPY
|2
|AUDCHF
|2
|CADCHF
|9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPY
|592
|AUDJPY
|47
|EURCHF
|41
|EURJPY
|18
|EURUSD
|85
|NZDCAD
|9
|USDCHF
|54
|GBPCHF
|26
|GBPJPY
|15
|CADJPY
|242
|NZDJPY
|0
|AUDCHF
|4
|CADCHF
|10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +75.12 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 58
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +338.50 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaForex-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
HTOTAL.RU-MT5
|0.00 × 36
Alpari-MT5
|0.00 × 2
InstaForex-Server
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|1.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 322
Exness-MT5Real7
|1.43 × 7
ActivTrades-Server
|7.93 × 15
Demonstração de negociação do produto Neon Trade MT5. Como instrumentos negociáveis, foram selecionados pares de moedas.
Neste caso, o robô utiliza uma técnica de retenção de longo prazo de múltiplos ativos, combinada com estratégias comerciais eficazes. O sistema é voltado para um trading de longo prazo, com retornos modestos, mas maximamente seguros, apresentando riscos mínimos para o operador.
