Evgeniy Ilin

Neon Trade MT5

Evgeniy Ilin
0条评论
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 3000 USD per 
增长自 2025 7%
InstaForex-Server
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
58
盈利交易:
58 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
75.12 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
338.50 USD (1 143 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
58 (338.50 USD)
最大连续盈利:
338.50 USD (58)
夏普比率:
0.44
交易活动:
51.54%
最大入金加载:
2.05%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.00
长期交易:
54 (93.10%)
短期交易:
4 (6.90%)
利润因子:
n/a
预期回报:
5.84 USD
平均利润:
5.84 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
0.52%
年度预测:
6.31%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.93% (97.39 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CHFJPY 18
AUDJPY 9
EURCHF 6
EURJPY 5
EURUSD 4
NZDCAD 4
USDCHF 3
GBPCHF 3
GBPJPY 2
CADJPY 1
NZDJPY 1
AUDCHF 1
CADCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CHFJPY 100
AUDJPY 17
EURCHF 17
EURJPY 4
EURUSD 33
NZDCAD 7
USDCHF 62
GBPCHF 22
GBPJPY 10
CADJPY 54
NZDJPY 2
AUDCHF 2
CADCHF 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CHFJPY 592
AUDJPY 47
EURCHF 41
EURJPY 18
EURUSD 85
NZDCAD 9
USDCHF 54
GBPCHF 26
GBPJPY 15
CADJPY 242
NZDJPY 0
AUDCHF 4
CADCHF 10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +75.12 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 58
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +338.50 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaForex-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

HTOTAL.RU-MT5
0.00 × 36
Alpari-MT5
0.00 × 2
InstaForex-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
1.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 322
Exness-MT5Real7
1.43 × 7
ActivTrades-Server
7.93 × 15
Neon Trade MT5 产品交易演示，选择的交易品种为货币对。

在这种情况下，机器人采用长期持有多项资产的策略，并结合有效的交易技巧。该系统专注于长期、低风险且收益稳定的安全交易，最大限度地降低交易者的风险。
没有评论
2025.11.10 09:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 13:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 22:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 22:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 20:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 01:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.15 10:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.08 09:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 09:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 10:06
Share of trading days is too low
2025.08.26 10:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 10:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 10:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
