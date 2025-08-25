- 成长
交易:
58
盈利交易:
58 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
75.12 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
338.50 USD (1 143 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
58 (338.50 USD)
最大连续盈利:
338.50 USD (58)
夏普比率:
0.44
交易活动:
51.54%
最大入金加载:
2.05%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.00
长期交易:
54 (93.10%)
短期交易:
4 (6.90%)
利润因子:
n/a
预期回报:
5.84 USD
平均利润:
5.84 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
0.52%
年度预测:
6.31%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.93% (97.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|18
|AUDJPY
|9
|EURCHF
|6
|EURJPY
|5
|EURUSD
|4
|NZDCAD
|4
|USDCHF
|3
|GBPCHF
|3
|GBPJPY
|2
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY
|100
|AUDJPY
|17
|EURCHF
|17
|EURJPY
|4
|EURUSD
|33
|NZDCAD
|7
|USDCHF
|62
|GBPCHF
|22
|GBPJPY
|10
|CADJPY
|54
|NZDJPY
|2
|AUDCHF
|2
|CADCHF
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY
|592
|AUDJPY
|47
|EURCHF
|41
|EURJPY
|18
|EURUSD
|85
|NZDCAD
|9
|USDCHF
|54
|GBPCHF
|26
|GBPJPY
|15
|CADJPY
|242
|NZDJPY
|0
|AUDCHF
|4
|CADCHF
|10
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- 入金加载
- 提取
最好交易: +75.12 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 58
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +338.50 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
Neon Trade MT5 产品交易演示，选择的交易品种为货币对。
在这种情况下，机器人采用长期持有多项资产的策略，并结合有效的交易技巧。该系统专注于长期、低风险且收益稳定的安全交易，最大限度地降低交易者的风险。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月3000 USD
7%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
18
100%
58
100%
52%
n/a
5.84
USD
USD
2%
1:200