Señales / MetaTrader 5 / Neon Trade MT5
Evgeniy Ilin

Neon Trade MT5

Evgeniy Ilin
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD al mes
incremento desde 2025 7%
InstaForex-Server
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
58
Transacciones Rentables:
58 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
75.12 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
338.50 USD (1 143 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
58 (338.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
338.50 USD (58)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
51.54%
Carga máxima del depósito:
2.05%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
54 (93.10%)
Transacciones Cortas:
4 (6.90%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
5.84 USD
Beneficio medio:
5.84 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
0.52%
Pronóstico anual:
6.31%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
1.93% (97.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CHFJPY 18
AUDJPY 9
EURCHF 6
EURJPY 5
EURUSD 4
NZDCAD 4
USDCHF 3
GBPCHF 3
GBPJPY 2
CADJPY 1
NZDJPY 1
AUDCHF 1
CADCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CHFJPY 100
AUDJPY 17
EURCHF 17
EURJPY 4
EURUSD 33
NZDCAD 7
USDCHF 62
GBPCHF 22
GBPJPY 10
CADJPY 54
NZDJPY 2
AUDCHF 2
CADCHF 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CHFJPY 592
AUDJPY 47
EURCHF 41
EURJPY 18
EURUSD 85
NZDCAD 9
USDCHF 54
GBPCHF 26
GBPJPY 15
CADJPY 242
NZDJPY 0
AUDCHF 4
CADCHF 10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +75.12 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 58
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +338.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InstaForex-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

HTOTAL.RU-MT5
0.00 × 36
Alpari-MT5
0.00 × 2
InstaForex-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
1.00 × 6
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 322
Exness-MT5Real7
1.43 × 7
ActivTrades-Server
7.93 × 15
Demostración de trading del producto Neon Trade MT5. Como instrumentos de trading se han seleccionado pares de divisas.

En este caso, el robot utiliza una estrategia de mantenimiento a largo plazo de múltiples activos, combinada con técnicas de trading efectivas. El sistema está diseñado para operar a largo plazo, con ganancias modestas pero máximamente seguras, minimizando al máximo el riesgo para el trader.


2025.11.10 09:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.04 13:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 22:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 22:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 20:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 01:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.15 10:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 07:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.08 09:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 09:33
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 10:06
Share of trading days is too low
2025.08.26 10:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 10:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 10:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
