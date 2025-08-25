- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
58
Gewinntrades:
58 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
75.12 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
338.50 USD (1 143 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
58 (338.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
338.50 USD (58)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading-Aktivität:
51.54%
Max deposit load:
2.05%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
54 (93.10%)
Short-Positionen:
4 (6.90%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
5.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
0.52%
Jahresprognose:
6.31%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
1.93% (97.39 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|18
|AUDJPY
|9
|EURCHF
|6
|EURJPY
|5
|EURUSD
|4
|NZDCAD
|4
|USDCHF
|3
|GBPCHF
|3
|GBPJPY
|2
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|CHFJPY
|100
|AUDJPY
|17
|EURCHF
|17
|EURJPY
|4
|EURUSD
|33
|NZDCAD
|7
|USDCHF
|62
|GBPCHF
|22
|GBPJPY
|10
|CADJPY
|54
|NZDJPY
|2
|AUDCHF
|2
|CADCHF
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|CHFJPY
|592
|AUDJPY
|47
|EURCHF
|41
|EURJPY
|18
|EURUSD
|85
|NZDCAD
|9
|USDCHF
|54
|GBPCHF
|26
|GBPJPY
|15
|CADJPY
|242
|NZDJPY
|0
|AUDCHF
|4
|CADCHF
|10
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +75.12 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 58
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +338.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InstaForex-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.00 × 36
|
Alpari-MT5
|0.00 × 2
|
InstaForex-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 322
|
Exness-MT5Real7
|1.43 × 7
|
ActivTrades-Server
|7.93 × 15
Handelsvorführung des Produkts Neon Trade MT5. Als Handelsinstrumente wurden Währungspaare ausgewählt.
In diesem Fall nutzt der Roboter eine Strategie des langfristigen Halteens mehrerer Assets, kombiniert mit effektiven Handelstechniken. Das System ist auf ein langfristiges, moderates, aber dennoch maximal sicheres Trading mit minimalen Risiken für den Händler ausgerichtet.
In diesem Fall nutzt der Roboter eine Strategie des langfristigen Halteens mehrerer Assets, kombiniert mit effektiven Handelstechniken. Das System ist auf ein langfristiges, moderates, aber dennoch maximal sicheres Trading mit minimalen Risiken für den Händler ausgerichtet.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
3000 USD pro Monat
7%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
18
100%
58
100%
52%
n/a
5.84
USD
USD
2%
1:200