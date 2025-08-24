SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Signal de Trading SirCP
Charles Philippe Martel

Signal de Trading SirCP

Charles Philippe Martel
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -68%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 000
Kârla kapanan işlemler:
1 226 (61.30%)
Zararla kapanan işlemler:
774 (38.70%)
En iyi işlem:
443.93 CAD
En kötü işlem:
-776.17 CAD
Brüt kâr:
17 631.48 CAD (11 858 224 pips)
Brüt zarar:
-18 538.00 CAD (16 380 848 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
71 (227.81 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
598.43 CAD (53)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
94.58%
Maks. mevduat yükü:
99.57%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
226
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.27
Alış işlemleri:
1 181 (59.05%)
Satış işlemleri:
819 (40.95%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.45 CAD
Ortalama kâr:
14.38 CAD
Ortalama zarar:
-23.95 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
65 (-897.07 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 041.77 CAD (18)
Aylık büyüme:
481.82%
Yıllık tahmin:
5 846.07%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 238.56 CAD
Maksimum:
3 362.00 CAD (128.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
95.57% (3 362.00 CAD)
Varlığa göre:
47.98% (611.35 CAD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 672
US30 527
XAUUSD 327
GBPUSD 204
US500 112
XTIUSD 92
XBRUSD 37
CADJPY 21
USDJPY 4
EURUSD 3
BCHUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -1.1K
US30 149
XAUUSD -309
GBPUSD -413
US500 376
XTIUSD 600
XBRUSD 153
CADJPY 84
USDJPY -92
EURUSD -172
BCHUSD 23
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -4.5M
US30 13K
XAUUSD -14K
GBPUSD 2.7K
US500 18K
XTIUSD 233
XBRUSD 157
CADJPY -520
USDJPY -136
EURUSD -321
BCHUSD 727
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +443.93 CAD
En kötü işlem: -776 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 53
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +227.81 CAD
Maksimum ardışık zarar: -897.07 CAD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 4
VantageFX-Live
0.00 × 4
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.27 × 11
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 36
OxSecurities-Live
0.60 × 5
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.71 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
1.73 × 13063
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
81 daha fazla...
Trading Signal using Expert Advisor only !!!


XAU , GBP , XBR , XTI , US30 , US500 and BTC


TakeProfit and StopLoss on all trades.


Minimum deposit of 2000$ !


Good Trading to all !!!

SirCP

İnceleme yok
2025.10.06 23:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 20:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 13:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 11:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 11:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 16:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 20:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 17:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 06:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 05:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 04:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 17:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Signal de Trading SirCP
Ayda 30 USD
-68%
0
0
USD
2.2K
CAD
15
94%
2 000
61%
95%
0.95
-0.45
CAD
96%
1:500
