- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 000
Kârla kapanan işlemler:
1 226 (61.30%)
Zararla kapanan işlemler:
774 (38.70%)
En iyi işlem:
443.93 CAD
En kötü işlem:
-776.17 CAD
Brüt kâr:
17 631.48 CAD (11 858 224 pips)
Brüt zarar:
-18 538.00 CAD (16 380 848 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
71 (227.81 CAD)
Maksimum ardışık kâr:
598.43 CAD (53)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
94.58%
Maks. mevduat yükü:
99.57%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
226
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.27
Alış işlemleri:
1 181 (59.05%)
Satış işlemleri:
819 (40.95%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.45 CAD
Ortalama kâr:
14.38 CAD
Ortalama zarar:
-23.95 CAD
Maksimum ardışık kayıp:
65 (-897.07 CAD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 041.77 CAD (18)
Aylık büyüme:
481.82%
Yıllık tahmin:
5 846.07%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 238.56 CAD
Maksimum:
3 362.00 CAD (128.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
95.57% (3 362.00 CAD)
Varlığa göre:
47.98% (611.35 CAD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|672
|US30
|527
|XAUUSD
|327
|GBPUSD
|204
|US500
|112
|XTIUSD
|92
|XBRUSD
|37
|CADJPY
|21
|USDJPY
|4
|EURUSD
|3
|BCHUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-1.1K
|US30
|149
|XAUUSD
|-309
|GBPUSD
|-413
|US500
|376
|XTIUSD
|600
|XBRUSD
|153
|CADJPY
|84
|USDJPY
|-92
|EURUSD
|-172
|BCHUSD
|23
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-4.5M
|US30
|13K
|XAUUSD
|-14K
|GBPUSD
|2.7K
|US500
|18K
|XTIUSD
|233
|XBRUSD
|157
|CADJPY
|-520
|USDJPY
|-136
|EURUSD
|-321
|BCHUSD
|727
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +443.93 CAD
En kötü işlem: -776 CAD
Maksimum ardışık kazanç: 53
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +227.81 CAD
Maksimum ardışık zarar: -897.07 CAD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.27 × 11
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 75
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 36
|
OxSecurities-Live
|0.60 × 5
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.71 × 157
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.73 × 13063
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
Trading Signal using Expert Advisor only !!!
XAU , GBP , XBR , XTI , US30 , US500 and BTC
TakeProfit and StopLoss on all trades.
Minimum deposit of 2000$ !
Good Trading to all !!!
SirCP
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-68%
0
0
USD
USD
2.2K
CAD
CAD
15
94%
2 000
61%
95%
0.95
-0.45
CAD
CAD
96%
1:500