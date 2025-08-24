- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 002
Bénéfice trades:
1 228 (61.33%)
Perte trades:
774 (38.66%)
Meilleure transaction:
443.93 CAD
Pire transaction:
-776.17 CAD
Bénéfice brut:
17 647.63 CAD (11 871 754 pips)
Perte brute:
-18 538.00 CAD (16 380 848 pips)
Gains consécutifs maximales:
71 (227.81 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
598.43 CAD (53)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
94.58%
Charge de dépôt maximale:
99.57%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
226
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.26
Longs trades:
1 181 (58.99%)
Courts trades:
821 (41.01%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.44 CAD
Bénéfice moyen:
14.37 CAD
Perte moyenne:
-23.95 CAD
Pertes consécutives maximales:
65 (-897.07 CAD)
Perte consécutive maximale:
-1 041.77 CAD (18)
Croissance mensuelle:
486.21%
Prévision annuelle:
5 899.36%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 238.56 CAD
Maximal:
3 362.00 CAD (128.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
95.57% (3 362.00 CAD)
Par fonds propres:
47.98% (611.35 CAD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|673
|US30
|527
|XAUUSD
|327
|GBPUSD
|204
|US500
|113
|XTIUSD
|92
|XBRUSD
|37
|CADJPY
|21
|USDJPY
|4
|EURUSD
|3
|BCHUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-1.1K
|US30
|149
|XAUUSD
|-309
|GBPUSD
|-413
|US500
|387
|XTIUSD
|600
|XBRUSD
|153
|CADJPY
|84
|USDJPY
|-92
|EURUSD
|-172
|BCHUSD
|23
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-4.5M
|US30
|13K
|XAUUSD
|-14K
|GBPUSD
|2.7K
|US500
|19K
|XTIUSD
|233
|XBRUSD
|157
|CADJPY
|-520
|USDJPY
|-136
|EURUSD
|-321
|BCHUSD
|727
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +443.93 CAD
Pire transaction: -776 CAD
Gains consécutifs maximales: 53
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +227.81 CAD
Perte consécutive maximale: -897.07 CAD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 4
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.27 × 11
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 75
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
GOMarketsIntl-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.50 × 36
|
OxSecurities-Live
|0.60 × 5
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
Forex.com-Live 536
|1.71 × 157
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.73 × 13063
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
81 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal de Trading utilisant des Expert Advisor ou Robots de Trading pour gérer tous les trades!
XAU , GBP , XBR , XTI , US30 , US500 et BTC
TakeProfit et StopLoss sur tous les trades
Dépot minimum de 2500$ pour assurer ca liquidité
Bon Trading !!
SIrCP
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-67%
0
0
USD
USD
2.2K
CAD
CAD
15
94%
2 002
61%
95%
0.95
-0.44
CAD
CAD
96%
1:500