Charles Philippe Martel

Signal de Trading SirCP

Charles Philippe Martel
0 avis
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -67%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 002
Bénéfice trades:
1 228 (61.33%)
Perte trades:
774 (38.66%)
Meilleure transaction:
443.93 CAD
Pire transaction:
-776.17 CAD
Bénéfice brut:
17 647.63 CAD (11 871 754 pips)
Perte brute:
-18 538.00 CAD (16 380 848 pips)
Gains consécutifs maximales:
71 (227.81 CAD)
Bénéfice consécutif maximal:
598.43 CAD (53)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
94.58%
Charge de dépôt maximale:
99.57%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
226
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.26
Longs trades:
1 181 (58.99%)
Courts trades:
821 (41.01%)
Facteur de profit:
0.95
Rendement attendu:
-0.44 CAD
Bénéfice moyen:
14.37 CAD
Perte moyenne:
-23.95 CAD
Pertes consécutives maximales:
65 (-897.07 CAD)
Perte consécutive maximale:
-1 041.77 CAD (18)
Croissance mensuelle:
486.21%
Prévision annuelle:
5 899.36%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 238.56 CAD
Maximal:
3 362.00 CAD (128.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
95.57% (3 362.00 CAD)
Par fonds propres:
47.98% (611.35 CAD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 673
US30 527
XAUUSD 327
GBPUSD 204
US500 113
XTIUSD 92
XBRUSD 37
CADJPY 21
USDJPY 4
EURUSD 3
BCHUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -1.1K
US30 149
XAUUSD -309
GBPUSD -413
US500 387
XTIUSD 600
XBRUSD 153
CADJPY 84
USDJPY -92
EURUSD -172
BCHUSD 23
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -4.5M
US30 13K
XAUUSD -14K
GBPUSD 2.7K
US500 19K
XTIUSD 233
XBRUSD 157
CADJPY -520
USDJPY -136
EURUSD -321
BCHUSD 727
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +443.93 CAD
Pire transaction: -776 CAD
Gains consécutifs maximales: 53
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +227.81 CAD
Perte consécutive maximale: -897.07 CAD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 4
VantageFX-Live
0.00 × 4
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.27 × 11
VantageInternational-Live 4
0.29 × 75
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 36
OxSecurities-Live
0.60 × 5
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Forex.com-Live 536
1.71 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
1.73 × 13063
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
81 plus...
Signal de Trading utilisant des Expert Advisor ou Robots de Trading pour gérer tous les trades! 


XAU , GBP , XBR , XTI , US30 , US500 et BTC


TakeProfit et StopLoss sur tous les trades 


Dépot minimum de 2500$ pour assurer ca liquidité


Bon Trading !!

SIrCP


Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.