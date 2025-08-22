- Büyüme
İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
64 (56.63%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (43.36%)
En iyi işlem:
53.52 USD
En kötü işlem:
-44.76 USD
Brüt kâr:
870.80 USD (34 474 pips)
Brüt zarar:
-798.71 USD (28 500 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (221.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
221.42 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
20.20%
Maks. mevduat yükü:
1.68%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
84 (74.34%)
Satış işlemleri:
29 (25.66%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
13.61 USD
Ortalama zarar:
-16.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-223.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-223.98 USD (11)
Aylık büyüme:
1.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
221.33 USD
Maksimum:
282.50 USD (5.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.58% (282.43 USD)
Varlığa göre:
1.26% (61.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|113
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|72
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +53.52 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +221.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -223.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NeotechFinancialServices-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.20 × 5
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.00 × 7
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real5
|2.73 × 415
|
RoboForex-ECN
|2.87 × 457
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
XAMarkets-Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.11 × 18
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
RoboForex-Pro
|4.39 × 72
|
LiteFinance-MT5-Live
|4.53 × 124
|
Exness-MT5Real11
|4.74 × 348
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
VantageInternational-Live 4
|4.98 × 46
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.29 × 928
|
Exness-MT5Real3
|5.37 × 238
|
FPMarketsLLC-Live
|5.50 × 8
|
OxSecurities-Live
|5.59 × 115
|
FBS-Real
|5.69 × 16
1) Only XAUUSD, Maximum 2 orders at the same time. MIN: 500$ (profit + DD increase together).
2) Every order has SL, normal risk 0.3; 0.6%; sometimes 1.2% per order.
2) DD is below 10%, in reality it is below 6% but calculated 10% for safety.
3) The fund requires 1% for 3 months so I only bet 1% for 1 month and am satisfied with that result.
4) If you want to make a lot of profit, copy the lot number 3 to 5 times larger, DD and profit together multiply 3 to 5 times.
Let's look at the long-term goals of 5, 10 ... 20, 30 years....
(Contact Telegram: @MrTuanPhysicsTeacher)
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
1%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
5
0%
113
56%
20%
1.09
0.64
USD
USD
6%
1:500