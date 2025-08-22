СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / XAUUSD SHORT STOPLOSS
Pham Van Tuan

XAUUSD SHORT STOPLOSS

Pham Van Tuan
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2025 6%
NeotechFinancialServices-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
286
Прибыльных трейдов:
150 (52.44%)
Убыточных трейдов:
136 (47.55%)
Лучший трейд:
81.42 USD
Худший трейд:
-44.76 USD
Общая прибыль:
2 365.24 USD (132 746 pips)
Общий убыток:
-2 069.04 USD (113 116 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (221.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
230.06 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
12.53%
Макс. загрузка депозита:
1.68%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
210 (73.43%)
Коротких трейдов:
76 (26.57%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
15.77 USD
Средний убыток:
-15.21 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-223.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-223.98 USD (11)
Прирост в месяц:
1.36%
Годовой прогноз:
16.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
221.33 USD
Максимальная:
282.50 USD (5.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.58% (282.43 USD)
По эквити:
1.26% (61.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 286
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 296
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +81.42 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +221.78 USD
Макс. убыток в серии: -223.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live02
0.00 × 1
InnoNetSolutions-Server01
0.31 × 39
ICMarketsSC-MT5
1.45 × 103
Exness-MT5Real7
1.58 × 19
Coinexx-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real31
2.50 × 2
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
3.28 × 36
Exness-MT5Real12
3.36 × 1609
Exness-MT5Real5
3.80 × 527
DooTechnology-Live
3.95 × 58
RoboForex-ECN
4.79 × 2765
Exness-MT5Real2
4.90 × 100
RoboForex-Pro
5.01 × 72
FPMarketsLLC-Live
5.50 × 8
Exness-MT5Real3
5.65 × 246
PXBTTrading-1
5.78 × 123
FBS-Real
5.81 × 16
ICTrading-MT5-4
5.84 × 120
Exness-MT5Real38
6.09 × 56
Exness-MT5Real23
6.09 × 184
OxSecurities-Live
6.26 × 125
еще 35...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
1) Only XAUUSD. Every order has a stop loss (the copy account will not see it).
2) Stop loss less than 1% of the total order status, daily loss less than 2%.
3) Actual drawdown (DD) is less than 4% due to reduced volume compared to before. Calculated at 6% for safety.
4) Profit: 1%/month is the limit for stopping trading (because the fund requires 1% every 3 months), it may increase to 2%/month someday.
5) How to copy effectively:
5.1. Fund capital of $5k, but actually only $750 available for trading (DD is 15% of $5k).
5.2. With a capital of $500, copy the exact same volume as the master account. When the master account makes a 1% profit, you make a 10% profit; when the master account loses 4%, you lose 40%. 
5.3. You should start setting up copy trading at the end of the month.

Let's look at the long-term goals of 5, 10 ... 20, 30 years....

 (Contact Telegram: @MrTuanPhysicsTeacher)

MQL5 only shows history from the time of live funding, Neotech's link shows the entire 3 months of the competition, there will be a longer history for you to refer to more carefully here: 

Neotech 


Нет отзывов
2026.01.02 00:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 03:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 15:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 10:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.12 14:21
No swaps are charged
2025.11.12 14:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 13:21
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.02 23:53
No swaps are charged
2025.11.02 23:53
No swaps are charged
2025.11.02 23:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.10.31 16:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 07:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAUUSD SHORT STOPLOSS
33 USD в месяц
6%
0
0
USD
5.1K
USD
21
0%
286
52%
13%
1.14
1.04
USD
6%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.