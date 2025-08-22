- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
286
Прибыльных трейдов:
150 (52.44%)
Убыточных трейдов:
136 (47.55%)
Лучший трейд:
81.42 USD
Худший трейд:
-44.76 USD
Общая прибыль:
2 365.24 USD (132 746 pips)
Общий убыток:
-2 069.04 USD (113 116 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (221.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
230.06 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
12.53%
Макс. загрузка депозита:
1.68%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
210 (73.43%)
Коротких трейдов:
76 (26.57%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
1.04 USD
Средняя прибыль:
15.77 USD
Средний убыток:
-15.21 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-223.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-223.98 USD (11)
Прирост в месяц:
1.36%
Годовой прогноз:
16.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
221.33 USD
Максимальная:
282.50 USD (5.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.58% (282.43 USD)
По эквити:
1.26% (61.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|286
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|296
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +81.42 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +221.78 USD
Макс. убыток в серии: -223.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
InnoNetSolutions-Server01
|0.31 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|1.45 × 103
|
Exness-MT5Real7
|1.58 × 19
|
Coinexx-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|2.50 × 2
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|3.28 × 36
|
Exness-MT5Real12
|3.36 × 1609
|
Exness-MT5Real5
|3.80 × 527
|
DooTechnology-Live
|3.95 × 58
|
RoboForex-ECN
|4.79 × 2765
|
Exness-MT5Real2
|4.90 × 100
|
RoboForex-Pro
|5.01 × 72
|
FPMarketsLLC-Live
|5.50 × 8
|
Exness-MT5Real3
|5.65 × 246
|
PXBTTrading-1
|5.78 × 123
|
FBS-Real
|5.81 × 16
|
ICTrading-MT5-4
|5.84 × 120
|
Exness-MT5Real38
|6.09 × 56
|
Exness-MT5Real23
|6.09 × 184
|
OxSecurities-Live
|6.26 × 125
еще 35...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
1) Only XAUUSD. Every order has a stop loss (the copy account will not see it).
2) Stop loss less than 1% of the total order status, daily loss less than 2%.
3) Actual drawdown (DD) is less than 4% due to reduced volume compared to before. Calculated at 6% for safety.
4) Profit: 1%/month is the limit for stopping trading (because the fund requires 1% every 3 months), it may increase to 2%/month someday.
5) How to copy effectively:
5.1. Fund capital of $5k, but actually only $750 available for trading (DD is 15% of $5k).
5.2. With a capital of $500, copy the exact same volume as the master account. When the master account makes a 1% profit, you make a 10% profit; when the master account loses 4%, you lose 40%.
5.3. You should start setting up copy trading at the end of the month.Neotech
2) Stop loss less than 1% of the total order status, daily loss less than 2%.
3) Actual drawdown (DD) is less than 4% due to reduced volume compared to before. Calculated at 6% for safety.
4) Profit: 1%/month is the limit for stopping trading (because the fund requires 1% every 3 months), it may increase to 2%/month someday.
5) How to copy effectively:
5.1. Fund capital of $5k, but actually only $750 available for trading (DD is 15% of $5k).
5.2. With a capital of $500, copy the exact same volume as the master account. When the master account makes a 1% profit, you make a 10% profit; when the master account loses 4%, you lose 40%.
5.3. You should start setting up copy trading at the end of the month.
Let's look at the long-term goals of 5, 10 ... 20, 30 years....
(Contact Telegram: @MrTuanPhysicsTeacher)
MQL5 only shows history from the time of live funding, Neotech's link shows the entire 3 months of the competition, there will be a longer history for you to refer to more carefully here:
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
33 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
21
0%
286
52%
13%
1.14
1.04
USD
USD
6%
1:500