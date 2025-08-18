SinyallerBölümler
Gunawan Muhammad

Mr Jack Gold Miner

Gunawan Muhammad
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
148
Kârla kapanan işlemler:
135 (91.21%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (8.78%)
En iyi işlem:
17.89 USD
En kötü işlem:
-13.33 USD
Brüt kâr:
394.95 USD (39 568 pips)
Brüt zarar:
-94.15 USD (9 261 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
75 (227.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
227.96 USD (75)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
28.82%
Maks. mevduat yükü:
2.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
4.10
Alış işlemleri:
126 (85.14%)
Satış işlemleri:
22 (14.86%)
Kâr faktörü:
4.19
Beklenen getiri:
2.03 USD
Ortalama kâr:
2.93 USD
Ortalama zarar:
-7.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-19.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.31 USD (2)
Aylık büyüme:
-6.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
73.42 USD (10.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.21% (73.41 USD)
Varlığa göre:
23.87% (121.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDu 145
EURJPYu 2
AUDJPYu 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDu 298
EURJPYu 3
AUDJPYu 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDu 30K
EURJPYu 404
AUDJPYu 55
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.89 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 75
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +227.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Mr Jack Gold Miner

XAU/USD Specialist

İnceleme yok
2025.09.23 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 09:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 15:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 08:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
