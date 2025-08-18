- Büyüme
İşlemler:
148
Kârla kapanan işlemler:
135 (91.21%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (8.78%)
En iyi işlem:
17.89 USD
En kötü işlem:
-13.33 USD
Brüt kâr:
394.95 USD (39 568 pips)
Brüt zarar:
-94.15 USD (9 261 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
75 (227.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
227.96 USD (75)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
28.82%
Maks. mevduat yükü:
2.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
4.10
Alış işlemleri:
126 (85.14%)
Satış işlemleri:
22 (14.86%)
Kâr faktörü:
4.19
Beklenen getiri:
2.03 USD
Ortalama kâr:
2.93 USD
Ortalama zarar:
-7.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-19.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.31 USD (2)
Aylık büyüme:
-6.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
73.42 USD (10.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.21% (73.41 USD)
Varlığa göre:
23.87% (121.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|145
|EURJPYu
|2
|AUDJPYu
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDu
|298
|EURJPYu
|3
|AUDJPYu
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDu
|30K
|EURJPYu
|404
|AUDJPYu
|55
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DupoinFuturesID-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
