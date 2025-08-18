SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Mr Jack Gold Miner
Gunawan Muhammad

Mr Jack Gold Miner

Gunawan Muhammad
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 451%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 060
Transacciones Rentables:
919 (86.69%)
Transacciones Irrentables:
141 (13.30%)
Mejor transacción:
99.55 USD
Peor transacción:
-291.23 USD
Beneficio Bruto:
4 550.51 USD (370 042 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 577.49 USD (216 110 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
75 (227.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
328.59 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
68.53%
Carga máxima del depósito:
17.60%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
93
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
6.77
Transacciones Largas:
683 (64.43%)
Transacciones Cortas:
377 (35.57%)
Factor de Beneficio:
1.77
Beneficio Esperado:
1.86 USD
Beneficio medio:
4.95 USD
Pérdidas medias:
-18.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-43.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-291.23 USD (1)
Crecimiento al mes:
35.99%
Pronóstico anual:
436.74%
Trading algorítmico:
1%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.02 USD
Máxima:
291.26 USD (13.54%)
Reducción relativa:
De balance:
28.21% (73.41 USD)
De fondos:
95.06% (688.57 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDu 1057
EURJPYu 2
AUDJPYu 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDu 2K
EURJPYu 3
AUDJPYu 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDu 153K
EURJPYu 404
AUDJPYu 55
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +99.55 USD
Peor transacción: -291 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +227.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -43.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DupoinFuturesID-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Mr Jack Gold Miner

XAU/USD Specialist

No hay comentarios
2026.01.05 03:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
High current drawdown in 94% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 13:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 03:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 01:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 00:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 23:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 01:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 00:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 10:30
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 00:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 16:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 15:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Mr Jack Gold Miner
100 USD al mes
451%
0
0
USD
4.1K
USD
21
1%
1 060
86%
69%
1.76
1.86
USD
95%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.