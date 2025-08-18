- Incremento
Total de Trades:
1 060
Transacciones Rentables:
919 (86.69%)
Transacciones Irrentables:
141 (13.30%)
Mejor transacción:
99.55 USD
Peor transacción:
-291.23 USD
Beneficio Bruto:
4 550.51 USD (370 042 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 577.49 USD (216 110 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
75 (227.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
328.59 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
68.53%
Carga máxima del depósito:
17.60%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
93
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
6.77
Transacciones Largas:
683 (64.43%)
Transacciones Cortas:
377 (35.57%)
Factor de Beneficio:
1.77
Beneficio Esperado:
1.86 USD
Beneficio medio:
4.95 USD
Pérdidas medias:
-18.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-43.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-291.23 USD (1)
Crecimiento al mes:
35.99%
Pronóstico anual:
436.74%
Trading algorítmico:
1%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.02 USD
Máxima:
291.26 USD (13.54%)
Reducción relativa:
De balance:
28.21% (73.41 USD)
De fondos:
95.06% (688.57 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|1057
|EURJPYu
|2
|AUDJPYu
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDu
|2K
|EURJPYu
|3
|AUDJPYu
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDu
|153K
|EURJPYu
|404
|AUDJPYu
|55
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Mejor transacción: +99.55 USD
Peor transacción: -291 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +227.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -43.75 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DupoinFuturesID-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Mr Jack Gold Miner
XAU/USD Specialist
