SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Mr Jack Gold Miner
Gunawan Muhammad

Mr Jack Gold Miner

Gunawan Muhammad
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 28%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
145
Bénéfice trades:
132 (91.03%)
Perte trades:
13 (8.97%)
Meilleure transaction:
17.89 USD
Pire transaction:
-13.33 USD
Bénéfice brut:
387.74 USD (38 847 pips)
Perte brute:
-94.12 USD (9 261 pips)
Gains consécutifs maximales:
75 (227.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
227.96 USD (75)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
28.82%
Charge de dépôt maximale:
2.73%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
4.00
Longs trades:
123 (84.83%)
Courts trades:
22 (15.17%)
Facteur de profit:
4.12
Rendement attendu:
2.02 USD
Bénéfice moyen:
2.94 USD
Perte moyenne:
-7.24 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-19.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-23.31 USD (2)
Croissance mensuelle:
-7.12%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.02 USD
Maximal:
73.42 USD (10.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.21% (73.41 USD)
Par fonds propres:
23.87% (121.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDu 142
EURJPYu 2
AUDJPYu 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDu 290
EURJPYu 3
AUDJPYu 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDu 29K
EURJPYu 404
AUDJPYu 55
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.89 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 75
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +227.96 USD
Perte consécutive maximale: -19.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DupoinFuturesID-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Mr Jack Gold Miner

XAU/USD Specialist

Aucun avis
2025.09.23 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 09:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 15:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 08:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mr Jack Gold Miner
100 USD par mois
28%
0
0
USD
1.1K
USD
7
0%
145
91%
29%
4.11
2.02
USD
28%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.