Gunawan Muhammad

Mr Jack Gold Miner

Gunawan Muhammad
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 451%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 060
Gewinntrades:
919 (86.69%)
Verlusttrades:
141 (13.30%)
Bester Trade:
99.55 USD
Schlechtester Trade:
-291.23 USD
Bruttoprofit:
4 550.51 USD (370 042 pips)
Bruttoverlust:
-2 577.49 USD (216 110 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
75 (227.96 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
328.59 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
68.53%
Max deposit load:
17.60%
Letzter Trade:
35 Minuten
Trades pro Woche:
93
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
6.77
Long-Positionen:
683 (64.43%)
Short-Positionen:
377 (35.57%)
Profit-Faktor:
1.77
Mathematische Gewinnerwartung:
1.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-43.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-291.23 USD (1)
Wachstum pro Monat :
35.99%
Jahresprognose:
436.74%
Algo-Trading:
1%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 USD
Maximaler:
291.26 USD (13.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.21% (73.41 USD)
Kapital:
95.06% (688.57 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDu 1057
EURJPYu 2
AUDJPYu 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDu 2K
EURJPYu 3
AUDJPYu 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDu 153K
EURJPYu 404
AUDJPYu 55
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +99.55 USD
Schlechtester Trade: -291 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +227.96 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -43.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DupoinFuturesID-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Mr Jack Gold Miner

XAU/USD Specialist

Keine Bewertungen
