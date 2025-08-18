СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Mr Jack Gold Miner
Gunawan Muhammad

Mr Jack Gold Miner

Gunawan Muhammad
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 414%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
958
Прибыльных трейдов:
831 (86.74%)
Убыточных трейдов:
127 (13.26%)
Лучший трейд:
99.55 USD
Худший трейд:
-291.23 USD
Общая прибыль:
3 961.39 USD (318 941 pips)
Общий убыток:
-2 138.90 USD (184 603 pips)
Макс. серия выигрышей:
75 (227.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
328.59 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
65.70%
Макс. загрузка депозита:
17.60%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
140
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
6.26
Длинных трейдов:
641 (66.91%)
Коротких трейдов:
317 (33.09%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
1.90 USD
Средняя прибыль:
4.77 USD
Средний убыток:
-16.84 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-43.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-291.23 USD (1)
Прирост в месяц:
1.63%
Годовой прогноз:
19.82%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
291.26 USD (13.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.21% (73.41 USD)
По эквити:
94.29% (687.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDu 955
EURJPYu 2
AUDJPYu 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDu 1.8K
EURJPYu 3
AUDJPYu 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDu 134K
EURJPYu 404
AUDJPYu 55
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +99.55 USD
Худший трейд: -291 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +227.96 USD
Макс. убыток в серии: -43.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Mr Jack Gold Miner

XAU/USD Specialist

Нет отзывов
2025.12.24 05:17
High current drawdown in 94% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 13:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 03:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 01:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 00:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 23:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 01:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 00:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 10:30
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 00:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 16:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 15:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 13:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
