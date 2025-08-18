- Прирост
Всего трейдов:
958
Прибыльных трейдов:
831 (86.74%)
Убыточных трейдов:
127 (13.26%)
Лучший трейд:
99.55 USD
Худший трейд:
-291.23 USD
Общая прибыль:
3 961.39 USD (318 941 pips)
Общий убыток:
-2 138.90 USD (184 603 pips)
Макс. серия выигрышей:
75 (227.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
328.59 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
65.70%
Макс. загрузка депозита:
17.60%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
140
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
6.26
Длинных трейдов:
641 (66.91%)
Коротких трейдов:
317 (33.09%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
1.90 USD
Средняя прибыль:
4.77 USD
Средний убыток:
-16.84 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-43.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-291.23 USD (1)
Прирост в месяц:
1.63%
Годовой прогноз:
19.82%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
291.26 USD (13.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.21% (73.41 USD)
По эквити:
94.29% (687.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|955
|EURJPYu
|2
|AUDJPYu
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDu
|1.8K
|EURJPYu
|3
|AUDJPYu
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDu
|134K
|EURJPYu
|404
|AUDJPYu
|55
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Mr Jack Gold Miner
XAU/USD Specialist
