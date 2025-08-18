- 자본
- 축소
트레이드:
1 096
이익 거래:
953 (86.95%)
손실 거래:
143 (13.05%)
최고의 거래:
99.55 USD
최악의 거래:
-291.23 USD
총 수익:
4 661.18 USD (381 079 pips)
총 손실:
-2 604.56 USD (218 778 pips)
연속 최대 이익:
75 (227.96 USD)
연속 최대 이익:
328.59 USD (14)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
68.53%
최대 입금량:
17.60%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
91
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
7.06
롱(주식매수):
708 (64.60%)
숏(주식차입매도):
388 (35.40%)
수익 요인:
1.79
기대수익:
1.88 USD
평균 이익:
4.89 USD
평균 손실:
-18.21 USD
연속 최대 손실:
6 (-43.75 USD)
연속 최대 손실:
-291.23 USD (1)
월별 성장률:
38.79%
연간 예측:
470.71%
Algo 트레이딩:
1%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.02 USD
최대한의:
291.26 USD (13.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.21% (73.41 USD)
자본금별:
95.06% (688.57 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|1093
|EURJPYu
|2
|AUDJPYu
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDu
|2.1K
|EURJPYu
|3
|AUDJPYu
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDu
|162K
|EURJPYu
|404
|AUDJPYu
|55
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +99.55 USD
최악의 거래: -291 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +227.96 USD
연속 최대 손실: -43.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DupoinFuturesID-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Mr Jack Gold Miner
XAU/USD Specialist
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
462%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
21
1%
1 096
86%
69%
1.78
1.88
USD
USD
95%
1:500