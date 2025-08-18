시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Mr Jack Gold Miner
Gunawan Muhammad

Mr Jack Gold Miner

Gunawan Muhammad
0 리뷰
안정성
21
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 462%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 096
이익 거래:
953 (86.95%)
손실 거래:
143 (13.05%)
최고의 거래:
99.55 USD
최악의 거래:
-291.23 USD
총 수익:
4 661.18 USD (381 079 pips)
총 손실:
-2 604.56 USD (218 778 pips)
연속 최대 이익:
75 (227.96 USD)
연속 최대 이익:
328.59 USD (14)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
68.53%
최대 입금량:
17.60%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
91
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
7.06
롱(주식매수):
708 (64.60%)
숏(주식차입매도):
388 (35.40%)
수익 요인:
1.79
기대수익:
1.88 USD
평균 이익:
4.89 USD
평균 손실:
-18.21 USD
연속 최대 손실:
6 (-43.75 USD)
연속 최대 손실:
-291.23 USD (1)
월별 성장률:
38.79%
연간 예측:
470.71%
Algo 트레이딩:
1%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.02 USD
최대한의:
291.26 USD (13.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.21% (73.41 USD)
자본금별:
95.06% (688.57 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDu 1093
EURJPYu 2
AUDJPYu 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDu 2.1K
EURJPYu 3
AUDJPYu 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDu 162K
EURJPYu 404
AUDJPYu 55
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +99.55 USD
최악의 거래: -291 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +227.96 USD
연속 최대 손실: -43.75 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DupoinFuturesID-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Mr Jack Gold Miner

XAU/USD Specialist

리뷰 없음
2026.01.05 03:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
High current drawdown in 94% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 13:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 03:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 01:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 00:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 23:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 01:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 00:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 10:30
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 00:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 16:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 15:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
