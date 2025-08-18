- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 059
利益トレード:
918 (86.68%)
損失トレード:
141 (13.31%)
ベストトレード:
99.55 USD
最悪のトレード:
-291.23 USD
総利益:
4 548.15 USD (369 807 pips)
総損失:
-2 577.47 USD (216 110 pips)
最大連続の勝ち:
75 (227.96 USD)
最大連続利益:
328.59 USD (14)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
68.53%
最大入金額:
17.60%
最近のトレード:
13 分前
1週間当たりの取引:
92
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
6.77
長いトレード:
682 (64.40%)
短いトレード:
377 (35.60%)
プロフィットファクター:
1.76
期待されたペイオフ:
1.86 USD
平均利益:
4.95 USD
平均損失:
-18.28 USD
最大連続の負け:
6 (-43.75 USD)
最大連続損失:
-291.23 USD (1)
月間成長:
35.92%
年間予想:
435.78%
アルゴリズム取引:
1%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 USD
最大の:
291.26 USD (13.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.21% (73.41 USD)
エクイティによる:
95.06% (688.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|1056
|EURJPYu
|2
|AUDJPYu
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDu
|2K
|EURJPYu
|3
|AUDJPYu
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDu
|153K
|EURJPYu
|404
|AUDJPYu
|55
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +99.55 USD
最悪のトレード: -291 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +227.96 USD
最大連続損失: -43.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DupoinFuturesID-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Mr Jack Gold Miner
XAU/USD Specialist
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
450%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
21
1%
1 059
86%
69%
1.76
1.86
USD
USD
95%
1:500