Gunawan Muhammad

Mr Jack Gold Miner

Gunawan Muhammad
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 450%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 059
利益トレード:
918 (86.68%)
損失トレード:
141 (13.31%)
ベストトレード:
99.55 USD
最悪のトレード:
-291.23 USD
総利益:
4 548.15 USD (369 807 pips)
総損失:
-2 577.47 USD (216 110 pips)
最大連続の勝ち:
75 (227.96 USD)
最大連続利益:
328.59 USD (14)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
68.53%
最大入金額:
17.60%
最近のトレード:
13 分前
1週間当たりの取引:
92
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
6.77
長いトレード:
682 (64.40%)
短いトレード:
377 (35.60%)
プロフィットファクター:
1.76
期待されたペイオフ:
1.86 USD
平均利益:
4.95 USD
平均損失:
-18.28 USD
最大連続の負け:
6 (-43.75 USD)
最大連続損失:
-291.23 USD (1)
月間成長:
35.92%
年間予想:
435.78%
アルゴリズム取引:
1%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 USD
最大の:
291.26 USD (13.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.21% (73.41 USD)
エクイティによる:
95.06% (688.57 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDu 1056
EURJPYu 2
AUDJPYu 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDu 2K
EURJPYu 3
AUDJPYu 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDu 153K
EURJPYu 404
AUDJPYu 55
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +99.55 USD
最悪のトレード: -291 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +227.96 USD
最大連続損失: -43.75 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DupoinFuturesID-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Mr Jack Gold Miner

XAU/USD Specialist

レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Mr Jack Gold Miner
100 USD/月
450%
0
0
USD
4.1K
USD
21
1%
1 059
86%
69%
1.76
1.86
USD
95%
1:500
