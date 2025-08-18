- Crescimento
Negociações:
1 059
Negociações com lucro:
918 (86.68%)
Negociações com perda:
141 (13.31%)
Melhor negociação:
99.55 USD
Pior negociação:
-291.23 USD
Lucro bruto:
4 548.15 USD (369 807 pips)
Perda bruta:
-2 577.47 USD (216 110 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
75 (227.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
328.59 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
68.53%
Depósito máximo carregado:
17.60%
Último negócio:
50 minutos atrás
Negociações por semana:
91
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
6.77
Negociações longas:
682 (64.40%)
Negociações curtas:
377 (35.60%)
Fator de lucro:
1.76
Valor esperado:
1.86 USD
Lucro médio:
4.95 USD
Perda média:
-18.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-43.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-291.23 USD (1)
Crescimento mensal:
35.92%
Previsão anual:
435.78%
Algotrading:
1%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 USD
Máximo:
291.26 USD (13.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.21% (73.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
95.06% (688.57 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|1056
|EURJPYu
|2
|AUDJPYu
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDu
|2K
|EURJPYu
|3
|AUDJPYu
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDu
|153K
|EURJPYu
|404
|AUDJPYu
|55
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Sem dados
Mr Jack Gold Miner
XAU/USD Specialist
