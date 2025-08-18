SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Mr Jack Gold Miner
Gunawan Muhammad

Mr Jack Gold Miner

Gunawan Muhammad
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 450%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 059
Negociações com lucro:
918 (86.68%)
Negociações com perda:
141 (13.31%)
Melhor negociação:
99.55 USD
Pior negociação:
-291.23 USD
Lucro bruto:
4 548.15 USD (369 807 pips)
Perda bruta:
-2 577.47 USD (216 110 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
75 (227.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
328.59 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
68.53%
Depósito máximo carregado:
17.60%
Último negócio:
50 minutos atrás
Negociações por semana:
91
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
6.77
Negociações longas:
682 (64.40%)
Negociações curtas:
377 (35.60%)
Fator de lucro:
1.76
Valor esperado:
1.86 USD
Lucro médio:
4.95 USD
Perda média:
-18.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-43.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-291.23 USD (1)
Crescimento mensal:
35.92%
Previsão anual:
435.78%
Algotrading:
1%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 USD
Máximo:
291.26 USD (13.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.21% (73.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
95.06% (688.57 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDu 1056
EURJPYu 2
AUDJPYu 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDu 2K
EURJPYu 3
AUDJPYu 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDu 153K
EURJPYu 404
AUDJPYu 55
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +99.55 USD
Pior negociação: -291 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +227.96 USD
Máxima perda consecutiva: -43.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Mr Jack Gold Miner

XAU/USD Specialist

Sem comentários
2026.01.05 03:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
High current drawdown in 94% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 13:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 03:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 16:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 01:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 00:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 23:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 01:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 00:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 10:30
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 00:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 16:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 15:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 14:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Mr Jack Gold Miner
100 USD por mês
450%
0
0
USD
4.1K
USD
21
1%
1 059
86%
69%
1.76
1.86
USD
95%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.