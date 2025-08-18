SegnaliSezioni
Gunawan Muhammad

Mr Jack Gold Miner

Gunawan Muhammad
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 29%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
148
Profit Trade:
135 (91.21%)
Loss Trade:
13 (8.78%)
Best Trade:
17.89 USD
Worst Trade:
-13.33 USD
Profitto lordo:
394.95 USD (39 568 pips)
Perdita lorda:
-94.15 USD (9 261 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (227.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
227.96 USD (75)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
28.82%
Massimo carico di deposito:
2.73%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.10
Long Trade:
126 (85.14%)
Short Trade:
22 (14.86%)
Fattore di profitto:
4.19
Profitto previsto:
2.03 USD
Profitto medio:
2.93 USD
Perdita media:
-7.24 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-19.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.31 USD (2)
Crescita mensile:
-6.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
73.42 USD (10.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.21% (73.41 USD)
Per equità:
23.87% (121.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDu 145
EURJPYu 2
AUDJPYu 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDu 298
EURJPYu 3
AUDJPYu 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDu 30K
EURJPYu 404
AUDJPYu 55
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.89 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 75
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +227.96 USD
Massima perdita consecutiva: -19.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Mr Jack Gold Miner

XAU/USD Specialist

Non ci sono recensioni
2025.09.23 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 09:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 15:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 08:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mr Jack Gold Miner
100USD al mese
29%
0
0
USD
1.1K
USD
7
0%
148
91%
29%
4.19
2.03
USD
28%
1:500
Copia

