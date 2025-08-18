- Crescita
Trade:
148
Profit Trade:
135 (91.21%)
Loss Trade:
13 (8.78%)
Best Trade:
17.89 USD
Worst Trade:
-13.33 USD
Profitto lordo:
394.95 USD (39 568 pips)
Perdita lorda:
-94.15 USD (9 261 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (227.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
227.96 USD (75)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
28.82%
Massimo carico di deposito:
2.73%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.10
Long Trade:
126 (85.14%)
Short Trade:
22 (14.86%)
Fattore di profitto:
4.19
Profitto previsto:
2.03 USD
Profitto medio:
2.93 USD
Perdita media:
-7.24 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-19.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.31 USD (2)
Crescita mensile:
-6.51%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
73.42 USD (10.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.21% (73.41 USD)
Per equità:
23.87% (121.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|145
|EURJPYu
|2
|AUDJPYu
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDu
|298
|EURJPYu
|3
|AUDJPYu
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDu
|30K
|EURJPYu
|404
|AUDJPYu
|55
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Mr Jack Gold Miner
XAU/USD Specialist
