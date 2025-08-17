SinyallerBölümler
Hoang Van Bao

Single DCA

Hoang Van Bao
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 5%
XMGlobal-Real 26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
22 (81.48%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (18.52%)
En iyi işlem:
1.37 USD
En kötü işlem:
-0.33 USD
Brüt kâr:
14.44 USD (16 531 pips)
Brüt zarar:
-0.80 USD (1 177 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (3.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.03 USD (5)
Sharpe oranı:
1.02
Alım-satım etkinliği:
98.99%
Maks. mevduat yükü:
0.19%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
41.33
Alış işlemleri:
27 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
18.05
Beklenen getiri:
0.51 USD
Ortalama kâr:
0.66 USD
Ortalama zarar:
-0.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.33 USD (1)
Aylık büyüme:
2.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.33 USD (0.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.12% (0.13 USD)
Varlığa göre:
1.88% (1.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
JP225Cash 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
JP225Cash 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
JP225Cash 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.37 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
