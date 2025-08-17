SinaisSeções
Hoang Van Bao

Single DCA

Hoang Van Bao
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 9%
XMGlobal-Real 26
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
35 (77.77%)
Negociações com perda:
10 (22.22%)
Melhor negociação:
1.94 USD
Pior negociação:
-0.99 USD
Lucro bruto:
27.56 USD (28 249 pips)
Perda bruta:
-4.06 USD (5 384 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (3.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.38 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.78
Atividade de negociação:
98.99%
Depósito máximo carregado:
0.39%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
18.08
Negociações longas:
45 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
6.79
Valor esperado:
0.52 USD
Lucro médio:
0.79 USD
Perda média:
-0.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.99 USD (1)
Crescimento mensal:
1.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1.30 USD (1.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.48% (1.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.54% (6.10 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
JP225Cash 43
JP225Cash# 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
JP225Cash 23
JP225Cash# 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
JP225Cash 22K
JP225Cash# 409
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.94 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3.45 USD
Máxima perda consecutiva: -0.99 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 08:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 02:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 01:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.30 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 14:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 05:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.01 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
