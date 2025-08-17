- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
35 (77.77%)
Negociações com perda:
10 (22.22%)
Melhor negociação:
1.94 USD
Pior negociação:
-0.99 USD
Lucro bruto:
27.56 USD (28 249 pips)
Perda bruta:
-4.06 USD (5 384 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (3.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.38 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.78
Atividade de negociação:
98.99%
Depósito máximo carregado:
0.39%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
18.08
Negociações longas:
45 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
6.79
Valor esperado:
0.52 USD
Lucro médio:
0.79 USD
Perda média:
-0.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.99 USD (1)
Crescimento mensal:
1.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1.30 USD (1.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.48% (1.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.54% (6.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|JP225Cash
|43
|JP225Cash#
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|JP225Cash
|23
|JP225Cash#
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|JP225Cash
|22K
|JP225Cash#
|409
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.94 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3.45 USD
Máxima perda consecutiva: -0.99 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
