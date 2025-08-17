- Прирост
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
35 (77.77%)
Убыточных трейдов:
10 (22.22%)
Лучший трейд:
1.94 USD
Худший трейд:
-0.99 USD
Общая прибыль:
27.56 USD (28 249 pips)
Общий убыток:
-4.06 USD (5 384 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (3.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.38 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.78
Торговая активность:
98.99%
Макс. загрузка депозита:
0.39%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
18.08
Длинных трейдов:
45 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
6.79
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
0.79 USD
Средний убыток:
-0.41 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.99 USD (1)
Прирост в месяц:
1.46%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.30 USD (1.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.48% (1.30 USD)
По эквити:
5.54% (6.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|JP225Cash
|43
|JP225Cash#
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|JP225Cash
|23
|JP225Cash#
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|JP225Cash
|22K
|JP225Cash#
|409
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.94 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3.45 USD
Макс. убыток в серии: -0.99 USD
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
USD
102
USD
USD
31
100%
45
77%
99%
6.78
0.52
USD
USD
6%
1:500