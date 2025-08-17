СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Single DCA
Hoang Van Bao

Single DCA

Hoang Van Bao
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 9%
XMGlobal-Real 26
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
35 (77.77%)
Убыточных трейдов:
10 (22.22%)
Лучший трейд:
1.94 USD
Худший трейд:
-0.99 USD
Общая прибыль:
27.56 USD (28 249 pips)
Общий убыток:
-4.06 USD (5 384 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (3.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.38 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.78
Торговая активность:
98.99%
Макс. загрузка депозита:
0.39%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
18.08
Длинных трейдов:
45 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
6.79
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
0.79 USD
Средний убыток:
-0.41 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.99 USD (1)
Прирост в месяц:
1.46%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.30 USD (1.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.48% (1.30 USD)
По эквити:
5.54% (6.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
JP225Cash 43
JP225Cash# 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
JP225Cash 23
JP225Cash# 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
JP225Cash 22K
JP225Cash# 409
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.94 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3.45 USD
Макс. убыток в серии: -0.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.19 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 08:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 02:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 01:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.30 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 14:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 05:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.01 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 17:25
No swaps are charged on the signal account
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Single DCA
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
102
USD
31
100%
45
77%
99%
6.78
0.52
USD
6%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.