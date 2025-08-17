- 成長
トレード:
45
利益トレード:
35 (77.77%)
損失トレード:
10 (22.22%)
ベストトレード:
1.94 USD
最悪のトレード:
-0.99 USD
総利益:
27.56 USD (28 249 pips)
総損失:
-4.06 USD (5 384 pips)
最大連続の勝ち:
7 (3.45 USD)
最大連続利益:
5.38 USD (5)
シャープレシオ:
0.78
取引アクティビティ:
98.99%
最大入金額:
0.39%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
18.08
長いトレード:
45 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
6.79
期待されたペイオフ:
0.52 USD
平均利益:
0.79 USD
平均損失:
-0.41 USD
最大連続の負け:
1 (-0.99 USD)
最大連続損失:
-0.99 USD (1)
月間成長:
1.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.30 USD (1.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.48% (1.30 USD)
エクイティによる:
5.54% (6.10 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|JP225Cash
|43
|JP225Cash#
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|JP225Cash
|23
|JP225Cash#
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|JP225Cash
|22K
|JP225Cash#
|409
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.94 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3.45 USD
最大連続損失: -0.99 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
