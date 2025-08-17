シグナルセクション
Hoang Van Bao

Single DCA

Hoang Van Bao
レビュー0件
信頼性
31週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 9%
XMGlobal-Real 26
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
35 (77.77%)
損失トレード:
10 (22.22%)
ベストトレード:
1.94 USD
最悪のトレード:
-0.99 USD
総利益:
27.56 USD (28 249 pips)
総損失:
-4.06 USD (5 384 pips)
最大連続の勝ち:
7 (3.45 USD)
最大連続利益:
5.38 USD (5)
シャープレシオ:
0.78
取引アクティビティ:
98.99%
最大入金額:
0.39%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
18.08
長いトレード:
45 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
6.79
期待されたペイオフ:
0.52 USD
平均利益:
0.79 USD
平均損失:
-0.41 USD
最大連続の負け:
1 (-0.99 USD)
最大連続損失:
-0.99 USD (1)
月間成長:
1.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.30 USD (1.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.48% (1.30 USD)
エクイティによる:
5.54% (6.10 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
JP225Cash 43
JP225Cash# 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
JP225Cash 23
JP225Cash# 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
JP225Cash 22K
JP225Cash# 409
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.94 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3.45 USD
最大連続損失: -0.99 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 08:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 02:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 01:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.30 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 14:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 05:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.01 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
