SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Single DCA
Hoang Van Bao

Single DCA

Hoang Van Bao
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
XMGlobal-Real 26
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
22 (81.48%)
Loss Trade:
5 (18.52%)
Best Trade:
1.37 USD
Worst Trade:
-0.33 USD
Profitto lordo:
14.44 USD (16 531 pips)
Perdita lorda:
-0.80 USD (1 177 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (3.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.03 USD (5)
Indice di Sharpe:
1.02
Attività di trading:
98.99%
Massimo carico di deposito:
0.19%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
41.33
Long Trade:
27 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
18.05
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
0.66 USD
Perdita media:
-0.16 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.33 USD (1)
Crescita mensile:
2.02%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.33 USD (0.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.12% (0.13 USD)
Per equità:
1.88% (1.94 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
JP225Cash 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
JP225Cash 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
JP225Cash 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.37 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.45 USD
Massima perdita consecutiva: -0.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.14 01:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.30 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 14:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 05:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.01 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 17:25
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 09:57
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 11.76% of days out of the 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 09:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Single DCA
30USD al mese
5%
0
0
USD
104
USD
21
100%
27
81%
99%
18.04
0.51
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.