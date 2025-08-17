- 자본
- 축소
트레이드:
47
이익 거래:
37 (78.72%)
손실 거래:
10 (21.28%)
최고의 거래:
1.94 USD
최악의 거래:
-0.99 USD
총 수익:
28.62 USD (29 963 pips)
총 손실:
-4.06 USD (5 384 pips)
연속 최대 이익:
7 (3.45 USD)
연속 최대 이익:
5.38 USD (5)
샤프 비율:
0.79
거래 활동:
98.99%
최대 입금량:
0.39%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
18.89
롱(주식매수):
47 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
7.05
기대수익:
0.52 USD
평균 이익:
0.77 USD
평균 손실:
-0.41 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.99 USD)
연속 최대 손실:
-0.99 USD (1)
월별 성장률:
0.77%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1.30 USD (1.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.48% (1.30 USD)
자본금별:
5.54% (6.10 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|JP225Cash
|43
|JP225Cash#
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|JP225Cash
|23
|JP225Cash#
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|JP225Cash
|22K
|JP225Cash#
|2.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.94 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +3.45 USD
연속 최대 손실: -0.99 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
10%
0
0
USD
USD
103
USD
USD
33
100%
47
78%
99%
7.04
0.52
USD
USD
6%
1:500