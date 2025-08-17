시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Single DCA
Hoang Van Bao

Single DCA

Hoang Van Bao
0 리뷰
안정성
33
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 10%
XMGlobal-Real 26
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
47
이익 거래:
37 (78.72%)
손실 거래:
10 (21.28%)
최고의 거래:
1.94 USD
최악의 거래:
-0.99 USD
총 수익:
28.62 USD (29 963 pips)
총 손실:
-4.06 USD (5 384 pips)
연속 최대 이익:
7 (3.45 USD)
연속 최대 이익:
5.38 USD (5)
샤프 비율:
0.79
거래 활동:
98.99%
최대 입금량:
0.39%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
18.89
롱(주식매수):
47 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
7.05
기대수익:
0.52 USD
평균 이익:
0.77 USD
평균 손실:
-0.41 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.99 USD)
연속 최대 손실:
-0.99 USD (1)
월별 성장률:
0.77%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1.30 USD (1.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.48% (1.30 USD)
자본금별:
5.54% (6.10 USD)

배포

심볼 Sell Buy
JP225Cash 43
JP225Cash# 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
JP225Cash 23
JP225Cash# 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
JP225Cash 22K
JP225Cash# 2.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1.94 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +3.45 USD
연속 최대 손실: -0.99 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.02 07:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 08:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 02:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 01:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.30 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 14:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 05:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Single DCA
월별 30 USD
10%
0
0
USD
103
USD
33
100%
47
78%
99%
7.04
0.52
USD
6%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.