Hoang Van Bao

Single DCA

Hoang Van Bao
Fiabilidad
31 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 9%
XMGlobal-Real 26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
45
Transacciones Rentables:
35 (77.77%)
Transacciones Irrentables:
10 (22.22%)
Mejor transacción:
1.94 USD
Peor transacción:
-0.99 USD
Beneficio Bruto:
27.56 USD (28 249 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.06 USD (5 384 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (3.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.38 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.78
Actividad comercial:
98.99%
Carga máxima del depósito:
0.39%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
18.08
Transacciones Largas:
45 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
6.79
Beneficio Esperado:
0.52 USD
Beneficio medio:
0.79 USD
Pérdidas medias:
-0.41 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.99 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.46%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1.30 USD (1.08%)
Reducción relativa:
De balance:
0.48% (1.30 USD)
De fondos:
5.54% (6.10 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
JP225Cash 43
JP225Cash# 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
JP225Cash 23
JP225Cash# 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
JP225Cash 22K
JP225Cash# 409
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.94 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +3.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.99 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 08:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 02:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 01:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.30 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 14:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 05:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.01 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
