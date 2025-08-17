- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
45
盈利交易:
35 (77.77%)
亏损交易:
10 (22.22%)
最好交易:
1.94 USD
最差交易:
-0.99 USD
毛利:
27.56 USD (28 249 pips)
毛利亏损:
-4.06 USD (5 384 pips)
最大连续赢利:
7 (3.45 USD)
最大连续盈利:
5.38 USD (5)
夏普比率:
0.78
交易活动:
98.99%
最大入金加载:
0.39%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
6 天
采收率:
18.08
长期交易:
45 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
6.79
预期回报:
0.52 USD
平均利润:
0.79 USD
平均损失:
-0.41 USD
最大连续失误:
1 (-0.99 USD)
最大连续亏损:
-0.99 USD (1)
每月增长:
1.46%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.30 USD (1.08%)
相对跌幅:
结余:
0.48% (1.30 USD)
净值:
5.54% (6.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|JP225Cash
|43
|JP225Cash#
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|JP225Cash
|23
|JP225Cash#
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|JP225Cash
|22K
|JP225Cash#
|409
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.94 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.45 USD
最大连续亏损: -0.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
