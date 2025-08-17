信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Single DCA
Hoang Van Bao

Single DCA

Hoang Van Bao
可靠性
31
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 9%
XMGlobal-Real 26
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
45
盈利交易:
35 (77.77%)
亏损交易:
10 (22.22%)
最好交易:
1.94 USD
最差交易:
-0.99 USD
毛利:
27.56 USD (28 249 pips)
毛利亏损:
-4.06 USD (5 384 pips)
最大连续赢利:
7 (3.45 USD)
最大连续盈利:
5.38 USD (5)
夏普比率:
0.78
交易活动:
98.99%
最大入金加载:
0.39%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
6 天
采收率:
18.08
长期交易:
45 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
6.79
预期回报:
0.52 USD
平均利润:
0.79 USD
平均损失:
-0.41 USD
最大连续失误:
1 (-0.99 USD)
最大连续亏损:
-0.99 USD (1)
每月增长:
1.46%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.30 USD (1.08%)
相对跌幅:
结余:
0.48% (1.30 USD)
净值:
5.54% (6.10 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
JP225Cash 43
JP225Cash# 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
JP225Cash 23
JP225Cash# 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
JP225Cash 22K
JP225Cash# 409
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.94 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.45 USD
最大连续亏损: -0.99 USD

2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 08:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 02:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 02:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 01:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.30 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 14:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 12:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 05:21
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.01 02:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
