Hoang Van Bao

XM Standard

Hoang Van Bao
0 inceleme
Güvenilirlik
77 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 27%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
214
Kârla kapanan işlemler:
174 (81.30%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (18.69%)
En iyi işlem:
38.41 USD
En kötü işlem:
-67.41 USD
Brüt kâr:
507.48 USD (52 909 pips)
Brüt zarar:
-556.75 USD (27 721 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (56.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.27 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.28%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
18 gün
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
162 (75.70%)
Satış işlemleri:
52 (24.30%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.23 USD
Ortalama kâr:
2.92 USD
Ortalama zarar:
-13.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-385.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-385.19 USD (10)
Aylık büyüme:
8.06%
Yıllık tahmin:
97.78%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
66.77 USD
Maksimum:
385.19 USD (29.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.72% (385.19 USD)
Varlığa göre:
4.35% (2.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 168
JP225Cash 46
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -67
JP225Cash 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 6.7K
JP225Cash 20K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.41 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +56.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -385.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 8
0.90 × 10
XMGlobal-Real 9
2.43 × 7
İnceleme yok
2025.10.06 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 03:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.15 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 21:22
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.08 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 23:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 19:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.17 20:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.03% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 10:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 10:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.17 10:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.17 09:57
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
