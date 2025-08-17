SignaleKategorien
Hoang Van Bao

XM Standard

Hoang Van Bao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
88 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 41%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
240
Gewinntrades:
196 (81.66%)
Verlusttrades:
44 (18.33%)
Bester Trade:
38.41 USD
Schlechtester Trade:
-67.41 USD
Bruttoprofit:
519.60 USD (64 059 pips)
Bruttoverlust:
-560.70 USD (32 621 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (56.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
64.27 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
98.98%
Max deposit load:
0.80%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
17 Tage
Erholungsfaktor:
-0.11
Long-Positionen:
188 (78.33%)
Short-Positionen:
52 (21.67%)
Profit-Faktor:
0.93
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-385.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-385.19 USD (10)
Wachstum pro Monat :
2.31%
Jahresprognose:
28.04%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
66.77 USD
Maximaler:
385.19 USD (29.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.72% (385.19 USD)
Kapital:
9.16% (7.10 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 168
JP225Cash 72
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD -67
JP225Cash 26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 6.7K
JP225Cash 26K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +38.41 USD
Schlechtester Trade: -67 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +56.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -385.19 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XMGlobal-Real 8
0.90 × 10
XMGlobal-Real 9
2.43 × 7
Keine Bewertungen
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.13 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 06:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 03:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.06 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 03:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
