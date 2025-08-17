- Wachstum
Trades insgesamt:
240
Gewinntrades:
196 (81.66%)
Verlusttrades:
44 (18.33%)
Bester Trade:
38.41 USD
Schlechtester Trade:
-67.41 USD
Bruttoprofit:
519.60 USD (64 059 pips)
Bruttoverlust:
-560.70 USD (32 621 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (56.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
64.27 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
98.98%
Max deposit load:
0.80%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
17 Tage
Erholungsfaktor:
-0.11
Long-Positionen:
188 (78.33%)
Short-Positionen:
52 (21.67%)
Profit-Faktor:
0.93
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-385.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-385.19 USD (10)
Wachstum pro Monat :
2.31%
Jahresprognose:
28.04%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
66.77 USD
Maximaler:
385.19 USD (29.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.72% (385.19 USD)
Kapital:
9.16% (7.10 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|168
|JP225Cash
|72
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|-67
|JP225Cash
|26
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|6.7K
|JP225Cash
|26K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XMGlobal-Real 8
|0.90 × 10
|
XMGlobal-Real 9
|2.43 × 7
