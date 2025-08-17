- 成長
トレード:
240
利益トレード:
196 (81.66%)
損失トレード:
44 (18.33%)
ベストトレード:
38.41 USD
最悪のトレード:
-67.41 USD
総利益:
519.60 USD (64 059 pips)
総損失:
-560.70 USD (32 621 pips)
最大連続の勝ち:
25 (56.50 USD)
最大連続利益:
64.27 USD (7)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
98.98%
最大入金額:
0.80%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
17 日
リカバリーファクター:
-0.11
長いトレード:
188 (78.33%)
短いトレード:
52 (21.67%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-0.17 USD
平均利益:
2.65 USD
平均損失:
-12.74 USD
最大連続の負け:
10 (-385.19 USD)
最大連続損失:
-385.19 USD (10)
月間成長:
3.92%
年間予想:
47.57%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
66.77 USD
最大の:
385.19 USD (29.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.72% (385.19 USD)
エクイティによる:
9.16% (7.10 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|168
|JP225Cash
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|-67
|JP225Cash
|26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|6.7K
|JP225Cash
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMGlobal-Real 8
|0.90 × 10
|
XMGlobal-Real 9
|2.43 × 7
