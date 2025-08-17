SinaisSeções
Hoang Van Bao

XM Standard

Hoang Van Bao
0 comentários
Confiabilidade
88 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 41%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
240
Negociações com lucro:
196 (81.66%)
Negociações com perda:
44 (18.33%)
Melhor negociação:
38.41 USD
Pior negociação:
-67.41 USD
Lucro bruto:
519.60 USD (64 059 pips)
Perda bruta:
-560.70 USD (32 621 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (56.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
64.27 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
98.98%
Depósito máximo carregado:
0.80%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
17 dias
Fator de recuperação:
-0.11
Negociações longas:
188 (78.33%)
Negociações curtas:
52 (21.67%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-0.17 USD
Lucro médio:
2.65 USD
Perda média:
-12.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-385.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-385.19 USD (10)
Crescimento mensal:
3.92%
Previsão anual:
47.57%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
66.77 USD
Máximo:
385.19 USD (29.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.72% (385.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.16% (7.10 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 168
JP225Cash 72
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD -67
JP225Cash 26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 6.7K
JP225Cash 26K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +38.41 USD
Pior negociação: -67 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +56.50 USD
Máxima perda consecutiva: -385.19 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMGlobal-Real 8
0.90 × 10
XMGlobal-Real 9
2.43 × 7
Sem comentários
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.13 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 06:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 03:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.06 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 03:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
