Negociações:
240
Negociações com lucro:
196 (81.66%)
Negociações com perda:
44 (18.33%)
Melhor negociação:
38.41 USD
Pior negociação:
-67.41 USD
Lucro bruto:
519.60 USD (64 059 pips)
Perda bruta:
-560.70 USD (32 621 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (56.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
64.27 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
98.98%
Depósito máximo carregado:
0.80%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
17 dias
Fator de recuperação:
-0.11
Negociações longas:
188 (78.33%)
Negociações curtas:
52 (21.67%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-0.17 USD
Lucro médio:
2.65 USD
Perda média:
-12.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-385.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-385.19 USD (10)
Crescimento mensal:
3.92%
Previsão anual:
47.57%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
66.77 USD
Máximo:
385.19 USD (29.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.72% (385.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.16% (7.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|168
|JP225Cash
|72
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|-67
|JP225Cash
|26
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|6.7K
|JP225Cash
|26K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +38.41 USD
Pior negociação: -67 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +56.50 USD
Máxima perda consecutiva: -385.19 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
XMGlobal-Real 8
|0.90 × 10
XMGlobal-Real 9
|2.43 × 7
