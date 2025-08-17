SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / XM Standard
Hoang Van Bao

XM Standard

Hoang Van Bao
0 comentarios
Fiabilidad
88 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 41%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
240
Transacciones Rentables:
196 (81.66%)
Transacciones Irrentables:
44 (18.33%)
Mejor transacción:
38.41 USD
Peor transacción:
-67.41 USD
Beneficio Bruto:
519.60 USD (64 059 pips)
Pérdidas Brutas:
-560.70 USD (32 621 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (56.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
64.27 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
98.98%
Carga máxima del depósito:
0.80%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
17 días
Factor de Recuperación:
-0.11
Transacciones Largas:
188 (78.33%)
Transacciones Cortas:
52 (21.67%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-0.17 USD
Beneficio medio:
2.65 USD
Pérdidas medias:
-12.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-385.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-385.19 USD (10)
Crecimiento al mes:
3.92%
Pronóstico anual:
47.57%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
66.77 USD
Máxima:
385.19 USD (29.22%)
Reducción relativa:
De balance:
29.72% (385.19 USD)
De fondos:
9.16% (7.10 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 168
JP225Cash 72
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD -67
JP225Cash 26
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 6.7K
JP225Cash 26K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +38.41 USD
Peor transacción: -67 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +56.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -385.19 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XMGlobal-Real 8
0.90 × 10
XMGlobal-Real 9
2.43 × 7
No hay comentarios
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.13 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 06:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 03:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.07 08:36
No swaps are charged
2025.10.06 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 00:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 23:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.03 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 03:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
