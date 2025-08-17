- Incremento
- Reducción
Total de Trades:
240
Transacciones Rentables:
196 (81.66%)
Transacciones Irrentables:
44 (18.33%)
Mejor transacción:
38.41 USD
Peor transacción:
-67.41 USD
Beneficio Bruto:
519.60 USD (64 059 pips)
Pérdidas Brutas:
-560.70 USD (32 621 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (56.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
64.27 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
98.98%
Carga máxima del depósito:
0.80%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
17 días
Factor de Recuperación:
-0.11
Transacciones Largas:
188 (78.33%)
Transacciones Cortas:
52 (21.67%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-0.17 USD
Beneficio medio:
2.65 USD
Pérdidas medias:
-12.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-385.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-385.19 USD (10)
Crecimiento al mes:
3.92%
Pronóstico anual:
47.57%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
66.77 USD
Máxima:
385.19 USD (29.22%)
Reducción relativa:
De balance:
29.72% (385.19 USD)
De fondos:
9.16% (7.10 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|168
|JP225Cash
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|-67
|JP225Cash
|26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|6.7K
|JP225Cash
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +38.41 USD
Peor transacción: -67 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +56.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -385.19 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMGlobal-Real 8
|0.90 × 10
|
XMGlobal-Real 9
|2.43 × 7
No hay comentarios
