- 자본
- 축소
트레이드:
244
이익 거래:
199 (81.55%)
손실 거래:
45 (18.44%)
최고의 거래:
38.41 USD
최악의 거래:
-67.41 USD
총 수익:
520.27 USD (65 130 pips)
총 손실:
-560.71 USD (32 665 pips)
연속 최대 이익:
25 (56.50 USD)
연속 최대 이익:
64.27 USD (7)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
98.98%
최대 입금량:
0.80%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
16 일
회복 요인:
-0.10
롱(주식매수):
192 (78.69%)
숏(주식차입매도):
52 (21.31%)
수익 요인:
0.93
기대수익:
-0.17 USD
평균 이익:
2.61 USD
평균 손실:
-12.46 USD
연속 최대 손실:
10 (-385.19 USD)
연속 최대 손실:
-385.19 USD (10)
월별 성장률:
1.47%
연간 예측:
17.88%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
66.77 USD
최대한의:
385.19 USD (29.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.72% (385.19 USD)
자본금별:
9.16% (7.10 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|168
|JP225Cash
|76
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|-67
|JP225Cash
|26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|6.7K
|JP225Cash
|27K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +38.41 USD
최악의 거래: -67 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +56.50 USD
연속 최대 손실: -385.19 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
42%
0
0
USD
USD
81
USD
USD
90
95%
244
81%
99%
0.92
-0.17
USD
USD
30%
1:500