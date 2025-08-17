- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
240
盈利交易:
196 (81.66%)
亏损交易:
44 (18.33%)
最好交易:
38.41 USD
最差交易:
-67.41 USD
毛利:
519.60 USD (64 059 pips)
毛利亏损:
-560.70 USD (32 621 pips)
最大连续赢利:
25 (56.50 USD)
最大连续盈利:
64.27 USD (7)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
98.98%
最大入金加载:
0.80%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
17 天
采收率:
-0.11
长期交易:
188 (78.33%)
短期交易:
52 (21.67%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-0.17 USD
平均利润:
2.65 USD
平均损失:
-12.74 USD
最大连续失误:
10 (-385.19 USD)
最大连续亏损:
-385.19 USD (10)
每月增长:
3.92%
年度预测:
47.57%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
66.77 USD
最大值:
385.19 USD (29.22%)
相对跌幅:
结余:
29.72% (385.19 USD)
净值:
9.16% (7.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|168
|JP225Cash
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|-67
|JP225Cash
|26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|6.7K
|JP225Cash
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.41 USD
最差交易: -67 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +56.50 USD
最大连续亏损: -385.19 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
41%
0
0
USD
USD
81
USD
USD
88
95%
240
81%
99%
0.92
-0.17
USD
USD
30%
1:500