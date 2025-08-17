- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
214
Profit Trade:
174 (81.30%)
Loss Trade:
40 (18.69%)
Best Trade:
38.41 USD
Worst Trade:
-67.41 USD
Profitto lordo:
507.48 USD (52 909 pips)
Perdita lorda:
-556.75 USD (27 721 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (56.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.27 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.28%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
18 giorni
Fattore di recupero:
-0.13
Long Trade:
162 (75.70%)
Short Trade:
52 (24.30%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.23 USD
Profitto medio:
2.92 USD
Perdita media:
-13.92 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-385.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-385.19 USD (10)
Crescita mensile:
8.06%
Previsione annuale:
97.78%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
66.77 USD
Massimale:
385.19 USD (29.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.72% (385.19 USD)
Per equità:
4.35% (2.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|168
|JP225Cash
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-67
|JP225Cash
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|6.7K
|JP225Cash
|20K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.41 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +56.50 USD
Massima perdita consecutiva: -385.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 8
|0.90 × 10
|
XMGlobal-Real 9
|2.43 × 7
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
27%
0
0
USD
USD
72
USD
USD
77
94%
214
81%
100%
0.91
-0.23
USD
USD
30%
1:500