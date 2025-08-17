- Прирост
Всего трейдов:
240
Прибыльных трейдов:
196 (81.66%)
Убыточных трейдов:
44 (18.33%)
Лучший трейд:
38.41 USD
Худший трейд:
-67.41 USD
Общая прибыль:
519.60 USD (64 059 pips)
Общий убыток:
-560.70 USD (32 621 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (56.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
64.27 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
98.98%
Макс. загрузка депозита:
0.80%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
17 дней
Фактор восстановления:
-0.11
Длинных трейдов:
188 (78.33%)
Коротких трейдов:
52 (21.67%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.17 USD
Средняя прибыль:
2.65 USD
Средний убыток:
-12.74 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-385.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-385.19 USD (10)
Прирост в месяц:
3.92%
Годовой прогноз:
47.57%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
66.77 USD
Максимальная:
385.19 USD (29.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.72% (385.19 USD)
По эквити:
9.16% (7.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|168
|JP225Cash
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|-67
|JP225Cash
|26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|6.7K
|JP225Cash
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Лучший трейд: +38.41 USD
Худший трейд: -67 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +56.50 USD
Макс. убыток в серии: -385.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-Real 8
|0.90 × 10
|
XMGlobal-Real 9
|2.43 × 7
