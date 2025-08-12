- Büyüme
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
35 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (28.57%)
En iyi işlem:
56.49 USD
En kötü işlem:
-16.98 USD
Brüt kâr:
491.71 USD (491 689 pips)
Brüt zarar:
-120.82 USD (120 795 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (102.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
236.70 USD (7)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
16.74%
Maks. mevduat yükü:
28.64%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
7.33
Alış işlemleri:
46 (93.88%)
Satış işlemleri:
3 (6.12%)
Kâr faktörü:
4.07
Beklenen getiri:
7.57 USD
Ortalama kâr:
14.05 USD
Ortalama zarar:
-8.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-50.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.60 USD (3)
Aylık büyüme:
54.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.27 USD
Maksimum:
50.60 USD (5.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.32% (50.36 USD)
Varlığa göre:
9.95% (68.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|371
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|371K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +56.49 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +102.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
