- 자본
- 축소
트레이드:
110
이익 거래:
65 (59.09%)
손실 거래:
45 (40.91%)
최고의 거래:
112.67 USD
최악의 거래:
-42.36 USD
총 수익:
1 862.70 USD (1 579 713 pips)
총 손실:
-880.53 USD (664 835 pips)
연속 최대 이익:
13 (102.94 USD)
연속 최대 이익:
408.16 USD (7)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
8.06%
최대 입금량:
28.64%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
2.47
롱(주식매수):
103 (93.64%)
숏(주식차입매도):
7 (6.36%)
수익 요인:
2.12
기대수익:
8.93 USD
평균 이익:
28.66 USD
평균 손실:
-19.57 USD
연속 최대 손실:
10 (-397.32 USD)
연속 최대 손실:
-397.32 USD (10)
월별 성장률:
40.76%
연간 예측:
494.56%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14.27 USD
최대한의:
397.32 USD (27.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.84% (397.32 USD)
자본금별:
12.40% (137.63 USD)
입금량
축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
