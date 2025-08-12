- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
102
Negociações com lucro:
61 (59.80%)
Negociações com perda:
41 (40.20%)
Melhor negociação:
112.67 USD
Pior negociação:
-42.36 USD
Lucro bruto:
1 701.65 USD (1 418 670 pips)
Perda bruta:
-824.62 USD (608 929 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (102.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
408.16 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
9.08%
Depósito máximo carregado:
28.64%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
2.21
Negociações longas:
96 (94.12%)
Negociações curtas:
6 (5.88%)
Fator de lucro:
2.06
Valor esperado:
8.60 USD
Lucro médio:
27.90 USD
Perda média:
-20.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-397.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-397.32 USD (10)
Crescimento mensal:
42.21%
Previsão anual:
512.11%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.27 USD
Máximo:
397.32 USD (27.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.84% (397.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.40% (137.63 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|877
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|810K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +112.67 USD
Pior negociação: -42 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +102.94 USD
Máxima perda consecutiva: -397.32 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
Sem comentários
