SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / NASA 9999 VND
Huu Tai Nguyen

NASA 9999 VND

Huu Tai Nguyen
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 150%
Exness-Real
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
102
Negociações com lucro:
61 (59.80%)
Negociações com perda:
41 (40.20%)
Melhor negociação:
112.67 USD
Pior negociação:
-42.36 USD
Lucro bruto:
1 701.65 USD (1 418 670 pips)
Perda bruta:
-824.62 USD (608 929 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (102.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
408.16 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
9.08%
Depósito máximo carregado:
28.64%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
2.21
Negociações longas:
96 (94.12%)
Negociações curtas:
6 (5.88%)
Fator de lucro:
2.06
Valor esperado:
8.60 USD
Lucro médio:
27.90 USD
Perda média:
-20.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-397.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-397.32 USD (10)
Crescimento mensal:
42.21%
Previsão anual:
512.11%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.27 USD
Máximo:
397.32 USD (27.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.84% (397.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.40% (137.63 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 877
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 810K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +112.67 USD
Pior negociação: -42 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +102.94 USD
Máxima perda consecutiva: -397.32 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
53 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.22 07:32
Share of trading days is too low
2025.12.18 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 06:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 07:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 14:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 20:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 00:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.18 09:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
NASA 9999 VND
30 USD por mês
150%
0
0
USD
1.1K
USD
18
100%
102
59%
9%
2.06
8.60
USD
35%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.