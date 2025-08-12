- 成长
交易:
102
盈利交易:
61 (59.80%)
亏损交易:
41 (40.20%)
最好交易:
112.67 USD
最差交易:
-42.36 USD
毛利:
1 701.65 USD (1 418 670 pips)
毛利亏损:
-824.62 USD (608 929 pips)
最大连续赢利:
13 (102.94 USD)
最大连续盈利:
408.16 USD (7)
夏普比率:
0.32
交易活动:
9.08%
最大入金加载:
28.64%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
9 小时
采收率:
2.21
长期交易:
96 (94.12%)
短期交易:
6 (5.88%)
利润因子:
2.06
预期回报:
8.60 USD
平均利润:
27.90 USD
平均损失:
-20.11 USD
最大连续失误:
10 (-397.32 USD)
最大连续亏损:
-397.32 USD (10)
每月增长:
42.21%
年度预测:
512.11%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
14.27 USD
最大值:
397.32 USD (27.49%)
相对跌幅:
结余:
34.84% (397.32 USD)
净值:
12.40% (137.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|877
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|810K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +112.67 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +102.94 USD
最大连续亏损: -397.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
150%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
18
100%
102
59%
9%
2.06
8.60
USD
USD
35%
1:200