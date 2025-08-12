- Прирост
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
61 (59.80%)
Убыточных трейдов:
41 (40.20%)
Лучший трейд:
112.67 USD
Худший трейд:
-42.36 USD
Общая прибыль:
1 701.65 USD (1 418 670 pips)
Общий убыток:
-824.62 USD (608 929 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (102.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
408.16 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
9.08%
Макс. загрузка депозита:
28.64%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
2.21
Длинных трейдов:
96 (94.12%)
Коротких трейдов:
6 (5.88%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
8.60 USD
Средняя прибыль:
27.90 USD
Средний убыток:
-20.11 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-397.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-397.32 USD (10)
Прирост в месяц:
47.88%
Годовой прогноз:
580.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.27 USD
Максимальная:
397.32 USD (27.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.84% (397.32 USD)
По эквити:
12.40% (137.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|877
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|810K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +112.67 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +102.94 USD
Макс. убыток в серии: -397.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
Нет отзывов
