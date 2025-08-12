СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NASA 9999 VND
Huu Tai Nguyen

NASA 9999 VND

Huu Tai Nguyen
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 150%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
61 (59.80%)
Убыточных трейдов:
41 (40.20%)
Лучший трейд:
112.67 USD
Худший трейд:
-42.36 USD
Общая прибыль:
1 701.65 USD (1 418 670 pips)
Общий убыток:
-824.62 USD (608 929 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (102.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
408.16 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
9.08%
Макс. загрузка депозита:
28.64%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
2.21
Длинных трейдов:
96 (94.12%)
Коротких трейдов:
6 (5.88%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
8.60 USD
Средняя прибыль:
27.90 USD
Средний убыток:
-20.11 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-397.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-397.32 USD (10)
Прирост в месяц:
47.88%
Годовой прогноз:
580.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.27 USD
Максимальная:
397.32 USD (27.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.84% (397.32 USD)
По эквити:
12.40% (137.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 877
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 810K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +112.67 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +102.94 USD
Макс. убыток в серии: -397.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
еще 53...
Нет отзывов
2025.12.22 07:32
Share of trading days is too low
2025.12.18 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 06:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 07:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 14:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 20:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 00:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.18 09:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
