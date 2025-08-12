- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
102
利益トレード:
61 (59.80%)
損失トレード:
41 (40.20%)
ベストトレード:
112.67 USD
最悪のトレード:
-42.36 USD
総利益:
1 701.65 USD (1 418 670 pips)
総損失:
-824.62 USD (608 929 pips)
最大連続の勝ち:
13 (102.94 USD)
最大連続利益:
408.16 USD (7)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
9.08%
最大入金額:
28.64%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
2.21
長いトレード:
96 (94.12%)
短いトレード:
6 (5.88%)
プロフィットファクター:
2.06
期待されたペイオフ:
8.60 USD
平均利益:
27.90 USD
平均損失:
-20.11 USD
最大連続の負け:
10 (-397.32 USD)
最大連続損失:
-397.32 USD (10)
月間成長:
42.21%
年間予想:
512.11%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.27 USD
最大の:
397.32 USD (27.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.84% (397.32 USD)
エクイティによる:
12.40% (137.63 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|877
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|810K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +112.67 USD
最悪のトレード: -42 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +102.94 USD
最大連続損失: -397.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
レビューなし
