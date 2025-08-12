- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
49
Profit Trade:
35 (71.42%)
Loss Trade:
14 (28.57%)
Best Trade:
56.49 USD
Worst Trade:
-16.98 USD
Profitto lordo:
491.71 USD (491 689 pips)
Perdita lorda:
-120.82 USD (120 795 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (102.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
236.70 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
16.74%
Massimo carico di deposito:
28.64%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
7.33
Long Trade:
46 (93.88%)
Short Trade:
3 (6.12%)
Fattore di profitto:
4.07
Profitto previsto:
7.57 USD
Profitto medio:
14.05 USD
Perdita media:
-8.63 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-50.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.60 USD (3)
Crescita mensile:
54.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.27 USD
Massimale:
50.60 USD (5.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.32% (50.36 USD)
Per equità:
9.95% (68.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|371
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|371K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +56.49 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +102.94 USD
Massima perdita consecutiva: -50.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
