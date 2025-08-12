SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / NASA 9999 VND
Huu Tai Nguyen

NASA 9999 VND

Huu Tai Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 150%
Exness-Real
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
102
Gewinntrades:
61 (59.80%)
Verlusttrades:
41 (40.20%)
Bester Trade:
112.67 USD
Schlechtester Trade:
-42.36 USD
Bruttoprofit:
1 701.65 USD (1 418 670 pips)
Bruttoverlust:
-824.62 USD (608 929 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (102.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
408.16 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
9.08%
Max deposit load:
28.64%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
2.21
Long-Positionen:
96 (94.12%)
Short-Positionen:
6 (5.88%)
Profit-Faktor:
2.06
Mathematische Gewinnerwartung:
8.60 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.11 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-397.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-397.32 USD (10)
Wachstum pro Monat :
42.21%
Jahresprognose:
512.11%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14.27 USD
Maximaler:
397.32 USD (27.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.84% (397.32 USD)
Kapital:
12.40% (137.63 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 877
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 810K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +112.67 USD
Schlechtester Trade: -42 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +102.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -397.32 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
noch 53 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.28 07:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 07:32
Share of trading days is too low
2025.12.18 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 06:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 07:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 14:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 20:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 00:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.18 09:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
NASA 9999 VND
30 USD pro Monat
150%
0
0
USD
1.1K
USD
18
100%
102
59%
9%
2.06
8.60
USD
35%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.