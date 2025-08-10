SinyallerBölümler
Khaled Ali E Msmly

King of sterling

Khaled Ali E Msmly
0 inceleme
Güvenilirlik
97 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 159%
AAAFx-5 Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
189
Kârla kapanan işlemler:
175 (92.59%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (7.41%)
En iyi işlem:
7.30 USD
En kötü işlem:
-30.12 USD
Brüt kâr:
300.69 USD (25 263 pips)
Brüt zarar:
-140.47 USD (8 452 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (89.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.49 USD (49)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
57.47%
Maks. mevduat yükü:
5.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.97
Alış işlemleri:
117 (61.90%)
Satış işlemleri:
72 (38.10%)
Kâr faktörü:
2.14
Beklenen getiri:
0.85 USD
Ortalama kâr:
1.72 USD
Ortalama zarar:
-10.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-39.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.19 USD (2)
Aylık büyüme:
4.98%
Yıllık tahmin:
63.43%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
40.32 USD (23.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.53% (40.13 USD)
Varlığa göre:
16.07% (41.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 189
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 160
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 17K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.30 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +89.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AAAFx-5 Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 2
LiteFinance-MT5-Live
0.54 × 78
BlueberryMarkets-Live02
0.73 × 341
ICMarketsSC-MT5-4
1.33 × 9
Eightcap-Live
3.26 × 686
Sadece sterlin-dolar paritesinde işlem yapacağız. Fiyattaki geri çekilmeleri yakalamak için çalışıyoruz. Küçük işlemlerle giriyoruz ancak çok sayıda puan kazanıyoruz. İşlemin ömrünü uzatmayacağız. İşlemleri mümkün olduğunca hızlı açıp kapatmayı tercih ediyoruz. Piyasa yönü tersine dönerse ve işlem yönünde bir dönüş olacağından eminsek, işlem açacağız. Kârı artırmak için büyük bir zarar limiti belirleyeceğimiz bir diğer işlem ise dikkatli olmanız. İşlem sayısı az olsa da, işlemlerin başarı oranı yüzde doksanı aşıyor. Küçük bir düşüş oranını korumaya çalışıyoruz. Bol şans.
İnceleme yok
2025.09.19 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 10:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 15:12
Share of trading days is too low
2025.08.26 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 14:52
Trading operations on the account were performed for only 98 days. This comprises 14.37% of days out of the 682 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 14:52
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
King of sterling
Ayda 30 USD
159%
0
0
USD
261
USD
97
50%
189
92%
57%
2.14
0.85
USD
24%
1:500
