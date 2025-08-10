Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AAAFx-5 Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Sadece sterlin-dolar paritesinde işlem yapacağız. Fiyattaki geri çekilmeleri yakalamak için çalışıyoruz. Küçük işlemlerle giriyoruz ancak çok sayıda puan kazanıyoruz. İşlemin ömrünü uzatmayacağız. İşlemleri mümkün olduğunca hızlı açıp kapatmayı tercih ediyoruz. Piyasa yönü tersine dönerse ve işlem yönünde bir dönüş olacağından eminsek, işlem açacağız. Kârı artırmak için büyük bir zarar limiti belirleyeceğimiz bir diğer işlem ise dikkatli olmanız. İşlem sayısı az olsa da, işlemlerin başarı oranı yüzde doksanı aşıyor. Küçük bir düşüş oranını korumaya çalışıyoruz. Bol şans.