- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
187
Bénéfice trades:
173 (92.51%)
Perte trades:
14 (7.49%)
Meilleure transaction:
7.30 USD
Pire transaction:
-30.12 USD
Bénéfice brut:
295.83 USD (24 777 pips)
Perte brute:
-140.47 USD (8 452 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (89.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
89.49 USD (49)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
56.46%
Charge de dépôt maximale:
5.00%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.85
Longs trades:
115 (61.50%)
Courts trades:
72 (38.50%)
Facteur de profit:
2.11
Rendement attendu:
0.83 USD
Bénéfice moyen:
1.71 USD
Perte moyenne:
-10.03 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-39.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-39.19 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.33%
Prévision annuelle:
40.35%
Algo trading:
51%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 USD
Maximal:
40.32 USD (23.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.53% (40.13 USD)
Par fonds propres:
16.07% (41.16 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|187
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|156
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|16K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +7.30 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 49
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +89.49 USD
Perte consécutive maximale: -39.19 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AAAFx-5 Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 2
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.54 × 78
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.73 × 341
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.33 × 9
|
Eightcap-Live
|3.26 × 686
Nous négocions uniquement la paire livre sterling-dollar. Nous nous efforçons de compenser les retracements de prix. Nous abordons la transaction avec de petites transactions, mais gagnons beaucoup de points. Nous ne prolongerons pas la durée de la transaction. Nous privilégions l'ouverture et la clôture des transactions le plus rapidement possible. Si le marché s'inverse et que nous sommes certains d'un retour dans le sens de la transaction, nous ouvrirons une nouvelle transaction. Afin d'augmenter les profits, nous fixerons une limite de perte importante. Soyez donc prudents. Les opérations sont peu nombreuses, mais leur taux de réussite dépasse 90 %. Nous nous efforçons de maintenir un faible taux de réduction. Bonne chance.
