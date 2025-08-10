SignauxSections
Khaled Ali E Msmly

King of sterling

Khaled Ali E Msmly
0 avis
Fiabilité
96 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 154%
AAAFx-5 Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
187
Bénéfice trades:
173 (92.51%)
Perte trades:
14 (7.49%)
Meilleure transaction:
7.30 USD
Pire transaction:
-30.12 USD
Bénéfice brut:
295.83 USD (24 777 pips)
Perte brute:
-140.47 USD (8 452 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (89.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
89.49 USD (49)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
56.46%
Charge de dépôt maximale:
5.00%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.85
Longs trades:
115 (61.50%)
Courts trades:
72 (38.50%)
Facteur de profit:
2.11
Rendement attendu:
0.83 USD
Bénéfice moyen:
1.71 USD
Perte moyenne:
-10.03 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-39.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-39.19 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.33%
Prévision annuelle:
40.35%
Algo trading:
51%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 USD
Maximal:
40.32 USD (23.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.53% (40.13 USD)
Par fonds propres:
16.07% (41.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 187
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 156
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 16K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.30 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 49
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +89.49 USD
Perte consécutive maximale: -39.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AAAFx-5 Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 2
LiteFinance-MT5-Live
0.54 × 78
BlueberryMarkets-Live02
0.73 × 341
ICMarketsSC-MT5-4
1.33 × 9
Eightcap-Live
3.26 × 686
Nous négocions uniquement la paire livre sterling-dollar. Nous nous efforçons de compenser les retracements de prix. Nous abordons la transaction avec de petites transactions, mais gagnons beaucoup de points. Nous ne prolongerons pas la durée de la transaction. Nous privilégions l'ouverture et la clôture des transactions le plus rapidement possible. Si le marché s'inverse et que nous sommes certains d'un retour dans le sens de la transaction, nous ouvrirons une nouvelle transaction. Afin d'augmenter les profits, nous fixerons une limite de perte importante. Soyez donc prudents. Les opérations sont peu nombreuses, mais leur taux de réussite dépasse 90 %. Nous nous efforçons de maintenir un faible taux de réduction. Bonne chance.
2025.09.19 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 10:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 15:12
Share of trading days is too low
2025.08.26 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 14:52
Trading operations on the account were performed for only 98 days. This comprises 14.37% of days out of the 682 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 14:52
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
King of sterling
30 USD par mois
154%
0
0
USD
256
USD
96
51%
187
92%
56%
2.10
0.83
USD
24%
1:500
Copier

