Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AAAFx-5 Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Nous négocions uniquement la paire livre sterling-dollar. Nous nous efforçons de compenser les retracements de prix. Nous abordons la transaction avec de petites transactions, mais gagnons beaucoup de points. Nous ne prolongerons pas la durée de la transaction. Nous privilégions l'ouverture et la clôture des transactions le plus rapidement possible. Si le marché s'inverse et que nous sommes certains d'un retour dans le sens de la transaction, nous ouvrirons une nouvelle transaction. Afin d'augmenter les profits, nous fixerons une limite de perte importante. Soyez donc prudents. Les opérations sont peu nombreuses, mais leur taux de réussite dépasse 90 %. Nous nous efforçons de maintenir un faible taux de réduction. Bonne chance.