Khaled Ali E Msmly

King of sterling

Khaled Ali E Msmly
可靠性
109
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 311%
AAAFx-5 Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
222
盈利交易:
208 (93.69%)
亏损交易:
14 (6.31%)
最好交易:
30.91 USD
最差交易:
-30.12 USD
毛利:
460.06 USD (31 102 pips)
毛利亏损:
-146.60 USD (8 452 pips)
最大连续赢利:
49 (89.49 USD)
最大连续盈利:
164.23 USD (35)
夏普比率:
0.31
交易活动:
81.47%
最大入金加载:
25.47%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.77
长期交易:
150 (67.57%)
短期交易:
72 (32.43%)
利润因子:
3.14
预期回报:
1.41 USD
平均利润:
2.21 USD
平均损失:
-10.47 USD
最大连续失误:
2 (-39.19 USD)
最大连续亏损:
-39.19 USD (2)
每月增长:
8.50%
年度预测:
103.18%
算法交易:
43%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
40.32 USD (23.64%)
相对跌幅:
结余:
23.53% (40.13 USD)
净值:
48.47% (192.77 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 222
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 313
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 23K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +30.91 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +89.49 USD
最大连续亏损: -39.19 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AAAFx-5 Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 2
LiteFinance-MT5-Live
0.54 × 78
BlueberryMarkets-Live02
0.73 × 341
ICMarketsSC-MT5-4
1.33 × 9
Eightcap-Live
3.26 × 686
我们只交易英镑兑美元货币对。我们力求抓住价格回调的机会。我们以小额交易入场，但获利颇丰。我们不会延长交易周期。我们倾向于尽快开仓和平仓。如果市场方向逆转，且我们确信交易方向可盈利，我们就会开仓。此外，为了增加利润，我们会设置较大的止损限额，因此请谨慎操作。虽然交易次数不多，但成功率超过90%。我们力求保持较小的亏损率。祝您好运
2025.12.18 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 04:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 21:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 07:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
No swaps are charged
2025.11.24 21:31
No swaps are charged
2025.11.24 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 15:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 05:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 22:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
King of sterling
每月30 USD
311%
0
0
USD
414
USD
109
43%
222
93%
81%
3.13
1.41
USD
48%
1:500
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载