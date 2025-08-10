- 成长
交易:
222
盈利交易:
208 (93.69%)
亏损交易:
14 (6.31%)
最好交易:
30.91 USD
最差交易:
-30.12 USD
毛利:
460.06 USD (31 102 pips)
毛利亏损:
-146.60 USD (8 452 pips)
最大连续赢利:
49 (89.49 USD)
最大连续盈利:
164.23 USD (35)
夏普比率:
0.31
交易活动:
81.47%
最大入金加载:
25.47%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.77
长期交易:
150 (67.57%)
短期交易:
72 (32.43%)
利润因子:
3.14
预期回报:
1.41 USD
平均利润:
2.21 USD
平均损失:
-10.47 USD
最大连续失误:
2 (-39.19 USD)
最大连续亏损:
-39.19 USD (2)
每月增长:
8.50%
年度预测:
103.18%
算法交易:
43%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
40.32 USD (23.64%)
相对跌幅:
结余:
23.53% (40.13 USD)
净值:
48.47% (192.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|222
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|313
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|23K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.91 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +89.49 USD
最大连续亏损: -39.19 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AAAFx-5 Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
我们只交易英镑兑美元货币对。我们力求抓住价格回调的机会。我们以小额交易入场，但获利颇丰。我们不会延长交易周期。我们倾向于尽快开仓和平仓。如果市场方向逆转，且我们确信交易方向可盈利，我们就会开仓。此外，为了增加利润，我们会设置较大的止损限额，因此请谨慎操作。虽然交易次数不多，但成功率超过90%。我们力求保持较小的亏损率。祝您好运
