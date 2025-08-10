Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AAAFx-5 Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Wir handeln ausschließlich mit dem Pfund-Dollar-Paar. Wir versuchen, Kursrückgänge zu erfassen. Wir steigen mit kleinen Transaktionen ein, erzielen aber viele Punkte. Wir verlängern die Laufzeit der Transaktion nicht. Wir bevorzugen es, Geschäfte so schnell wie möglich zu eröffnen und zu schließen. Sollte sich die Marktrichtung umkehren und wir uns einer Rendite in die Richtung der Transaktion sicher sein, eröffnen wir. Um den Gewinn zu steigern, setzen wir ein hohes Verlustlimit. Seien Sie also vorsichtig. Es gibt nur wenige Operationen, aber die Erfolgsquote liegt bei über 90 Prozent. Wir versuchen, eine geringe Reduktionsquote einzuhalten. Viel Erfolg.