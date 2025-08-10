- Wachstum
Trades insgesamt:
222
Gewinntrades:
208 (93.69%)
Verlusttrades:
14 (6.31%)
Bester Trade:
30.91 USD
Schlechtester Trade:
-30.12 USD
Bruttoprofit:
460.06 USD (31 102 pips)
Bruttoverlust:
-146.60 USD (8 452 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
49 (89.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
164.23 USD (35)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
81.47%
Max deposit load:
25.47%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
7.77
Long-Positionen:
150 (67.57%)
Short-Positionen:
72 (32.43%)
Profit-Faktor:
3.14
Mathematische Gewinnerwartung:
1.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-39.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-39.19 USD (2)
Wachstum pro Monat :
8.50%
Jahresprognose:
103.18%
Algo-Trading:
43%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 USD
Maximaler:
40.32 USD (23.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.53% (40.13 USD)
Kapital:
48.47% (192.77 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|222
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|313
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|23K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +30.91 USD
Schlechtester Trade: -30 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 35
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +89.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -39.19 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AAAFx-5 Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 2
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.54 × 78
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.73 × 341
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.33 × 9
|
Eightcap-Live
|3.26 × 686
Wir handeln ausschließlich mit dem Pfund-Dollar-Paar. Wir versuchen, Kursrückgänge zu erfassen. Wir steigen mit kleinen Transaktionen ein, erzielen aber viele Punkte. Wir verlängern die Laufzeit der Transaktion nicht. Wir bevorzugen es, Geschäfte so schnell wie möglich zu eröffnen und zu schließen. Sollte sich die Marktrichtung umkehren und wir uns einer Rendite in die Richtung der Transaktion sicher sein, eröffnen wir. Um den Gewinn zu steigern, setzen wir ein hohes Verlustlimit. Seien Sie also vorsichtig. Es gibt nur wenige Operationen, aber die Erfolgsquote liegt bei über 90 Prozent. Wir versuchen, eine geringe Reduktionsquote einzuhalten. Viel Erfolg.
