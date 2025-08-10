СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / King of sterling
Khaled Ali E Msmly

King of sterling

Khaled Ali E Msmly
0 отзывов
Надежность
109 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 311%
AAAFx-5 Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
222
Прибыльных трейдов:
208 (93.69%)
Убыточных трейдов:
14 (6.31%)
Лучший трейд:
30.91 USD
Худший трейд:
-30.12 USD
Общая прибыль:
460.06 USD (31 102 pips)
Общий убыток:
-146.60 USD (8 452 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (89.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
164.23 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
81.47%
Макс. загрузка депозита:
25.47%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.77
Длинных трейдов:
150 (67.57%)
Коротких трейдов:
72 (32.43%)
Профит фактор:
3.14
Мат. ожидание:
1.41 USD
Средняя прибыль:
2.21 USD
Средний убыток:
-10.47 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-39.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-39.19 USD (2)
Прирост в месяц:
8.50%
Годовой прогноз:
103.18%
Алготрейдинг:
43%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
40.32 USD (23.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.53% (40.13 USD)
По эквити:
48.47% (192.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 222
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 313
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 23K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.91 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +89.49 USD
Макс. убыток в серии: -39.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AAAFx-5 Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 2
LiteFinance-MT5-Live
0.54 × 78
BlueberryMarkets-Live02
0.73 × 341
ICMarketsSC-MT5-4
1.33 × 9
Eightcap-Live
3.26 × 686
Мы будем торговать только парой фунт/доллар. Мы стараемся ловить коррекцию цены. Мы входим небольшими сделками, но зарабатываем много пунктов. Мы не будем продлевать срок действия сделки. Мы предпочитаем открывать и закрывать сделки как можно быстрее. Если направление рынка развернётся, и мы уверены в возврате в направлении сделки, мы откроем. Ещё одна операция, чтобы увеличить прибыль, мы установим большой лимит убытков, поэтому будьте осторожны. Сделок немного, но их успешность превышает девяносто процентов. Мы стараемся поддерживать небольшой процент снижения. Удачи!
Нет отзывов
2025.12.18 05:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 04:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 21:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 16:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 07:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
No swaps are charged
2025.11.24 21:31
No swaps are charged
2025.11.24 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 15:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 05:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 22:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 19:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 06:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
