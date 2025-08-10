- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
222
Прибыльных трейдов:
208 (93.69%)
Убыточных трейдов:
14 (6.31%)
Лучший трейд:
30.91 USD
Худший трейд:
-30.12 USD
Общая прибыль:
460.06 USD (31 102 pips)
Общий убыток:
-146.60 USD (8 452 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (89.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
164.23 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
81.47%
Макс. загрузка депозита:
25.47%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.77
Длинных трейдов:
150 (67.57%)
Коротких трейдов:
72 (32.43%)
Профит фактор:
3.14
Мат. ожидание:
1.41 USD
Средняя прибыль:
2.21 USD
Средний убыток:
-10.47 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-39.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-39.19 USD (2)
Прирост в месяц:
8.50%
Годовой прогноз:
103.18%
Алготрейдинг:
43%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
40.32 USD (23.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.53% (40.13 USD)
По эквити:
48.47% (192.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|222
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|313
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|23K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.91 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +89.49 USD
Макс. убыток в серии: -39.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AAAFx-5 Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 2
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.54 × 78
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.73 × 341
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.33 × 9
|
Eightcap-Live
|3.26 × 686
Мы будем торговать только парой фунт/доллар. Мы стараемся ловить коррекцию цены. Мы входим небольшими сделками, но зарабатываем много пунктов. Мы не будем продлевать срок действия сделки. Мы предпочитаем открывать и закрывать сделки как можно быстрее. Если направление рынка развернётся, и мы уверены в возврате в направлении сделки, мы откроем. Ещё одна операция, чтобы увеличить прибыль, мы установим большой лимит убытков, поэтому будьте осторожны. Сделок немного, но их успешность превышает девяносто процентов. Мы стараемся поддерживать небольшой процент снижения. Удачи!
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
311%
0
0
USD
USD
414
USD
USD
109
43%
222
93%
81%
3.13
1.41
USD
USD
48%
1:500