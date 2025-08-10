Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AAAFx-5 Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Мы будем торговать только парой фунт/доллар. Мы стараемся ловить коррекцию цены. Мы входим небольшими сделками, но зарабатываем много пунктов. Мы не будем продлевать срок действия сделки. Мы предпочитаем открывать и закрывать сделки как можно быстрее. Если направление рынка развернётся, и мы уверены в возврате в направлении сделки, мы откроем. Ещё одна операция, чтобы увеличить прибыль, мы установим большой лимит убытков, поэтому будьте осторожны. Сделок немного, но их успешность превышает девяносто процентов. Мы стараемся поддерживать небольшой процент снижения. Удачи!