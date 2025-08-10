A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AAAFx-5 Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Negociaremos apenas o par libra esterlina-dólar. Trabalhamos para capturar retrações no preço. Entramos com pequenas transações, mas ganhamos um grande número de pontos. Não prolongaremos a vida útil da transação. Preferimos abrir e fechar negociações o mais rápido possível. Se a direção do mercado se inverter e tivermos certeza de um retorno na direção da negociação, abriremos. Outra operação, para aumentar os lucros, estabeleceremos um grande limite de perda, portanto, tenha cuidado. Existem poucas operações, mas a taxa de sucesso das operações ultrapassa noventa por cento. Estamos tentando manter uma pequena taxa de redução. Boa sorte.