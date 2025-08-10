- Crescimento
Negociações:
222
Negociações com lucro:
208 (93.69%)
Negociações com perda:
14 (6.31%)
Melhor negociação:
30.91 USD
Pior negociação:
-30.12 USD
Lucro bruto:
460.06 USD (31 102 pips)
Perda bruta:
-146.60 USD (8 452 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
49 (89.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
164.23 USD (35)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
81.47%
Depósito máximo carregado:
25.47%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
7.77
Negociações longas:
150 (67.57%)
Negociações curtas:
72 (32.43%)
Fator de lucro:
3.14
Valor esperado:
1.41 USD
Lucro médio:
2.21 USD
Perda média:
-10.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-39.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-39.19 USD (2)
Crescimento mensal:
8.50%
Previsão anual:
103.18%
Algotrading:
43%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
40.32 USD (23.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.53% (40.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
48.47% (192.77 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|222
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|313
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|23K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.91 USD
Pior negociação: -30 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +89.49 USD
Máxima perda consecutiva: -39.19 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AAAFx-5 Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 2
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.54 × 78
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.73 × 341
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.33 × 9
|
Eightcap-Live
|3.26 × 686
Negociaremos apenas o par libra esterlina-dólar. Trabalhamos para capturar retrações no preço. Entramos com pequenas transações, mas ganhamos um grande número de pontos. Não prolongaremos a vida útil da transação. Preferimos abrir e fechar negociações o mais rápido possível. Se a direção do mercado se inverter e tivermos certeza de um retorno na direção da negociação, abriremos. Outra operação, para aumentar os lucros, estabeleceremos um grande limite de perda, portanto, tenha cuidado. Existem poucas operações, mas a taxa de sucesso das operações ultrapassa noventa por cento. Estamos tentando manter uma pequena taxa de redução. Boa sorte.
