シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / King of sterling
Khaled Ali E Msmly

King of sterling

Khaled Ali E Msmly
レビュー0件
信頼性
109週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 311%
AAAFx-5 Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
222
利益トレード:
208 (93.69%)
損失トレード:
14 (6.31%)
ベストトレード:
30.91 USD
最悪のトレード:
-30.12 USD
総利益:
460.06 USD (31 102 pips)
総損失:
-146.60 USD (8 452 pips)
最大連続の勝ち:
49 (89.49 USD)
最大連続利益:
164.23 USD (35)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
81.47%
最大入金額:
25.47%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
7.77
長いトレード:
150 (67.57%)
短いトレード:
72 (32.43%)
プロフィットファクター:
3.14
期待されたペイオフ:
1.41 USD
平均利益:
2.21 USD
平均損失:
-10.47 USD
最大連続の負け:
2 (-39.19 USD)
最大連続損失:
-39.19 USD (2)
月間成長:
8.50%
年間予想:
103.18%
アルゴリズム取引:
43%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 USD
最大の:
40.32 USD (23.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.53% (40.13 USD)
エクイティによる:
48.47% (192.77 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 222
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 313
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 23K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +30.91 USD
最悪のトレード: -30 USD
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +89.49 USD
最大連続損失: -39.19 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AAAFx-5 Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 2
LiteFinance-MT5-Live
0.54 × 78
BlueberryMarkets-Live02
0.73 × 341
ICMarketsSC-MT5-4
1.33 × 9
Eightcap-Live
3.26 × 686
取引はポンドドルのみで行います。価格のリトレースメントを捉えることを目指します。少額の取引でエントリーしますが、大きなポイントを獲得します。取引期間を延長することはありません。できるだけ早く取引を開始し、決済することを優先します。市場の方向が反転し、取引の方向へのリターンが確実であれば、開始します。もう一つの取引では、利益を増やすために大きな損失制限を設定するので、注意が必要です。取引数は少ないですが、取引の成功率は90%を超えています。損失率は小さく維持するよう努めています。幸運を祈ります。
