いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AAAFx-5 Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

取引はポンドドルのみで行います。価格のリトレースメントを捉えることを目指します。少額の取引でエントリーしますが、大きなポイントを獲得します。取引期間を延長することはありません。できるだけ早く取引を開始し、決済することを優先します。市場の方向が反転し、取引の方向へのリターンが確実であれば、開始します。もう一つの取引では、利益を増やすために大きな損失制限を設定するので、注意が必要です。取引数は少ないですが、取引の成功率は90%を超えています。損失率は小さく維持するよう努めています。幸運を祈ります。