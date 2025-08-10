- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
222
利益トレード:
208 (93.69%)
損失トレード:
14 (6.31%)
ベストトレード:
30.91 USD
最悪のトレード:
-30.12 USD
総利益:
460.06 USD (31 102 pips)
総損失:
-146.60 USD (8 452 pips)
最大連続の勝ち:
49 (89.49 USD)
最大連続利益:
164.23 USD (35)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
81.47%
最大入金額:
25.47%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
7.77
長いトレード:
150 (67.57%)
短いトレード:
72 (32.43%)
プロフィットファクター:
3.14
期待されたペイオフ:
1.41 USD
平均利益:
2.21 USD
平均損失:
-10.47 USD
最大連続の負け:
2 (-39.19 USD)
最大連続損失:
-39.19 USD (2)
月間成長:
8.50%
年間予想:
103.18%
アルゴリズム取引:
43%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 USD
最大の:
40.32 USD (23.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.53% (40.13 USD)
エクイティによる:
48.47% (192.77 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|222
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|313
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|23K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.91 USD
最悪のトレード: -30 USD
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +89.49 USD
最大連続損失: -39.19 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AAAFx-5 Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 2
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.54 × 78
|
BlueberryMarkets-Live02
|0.73 × 341
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.33 × 9
|
Eightcap-Live
|3.26 × 686
取引はポンドドルのみで行います。価格のリトレースメントを捉えることを目指します。少額の取引でエントリーしますが、大きなポイントを獲得します。取引期間を延長することはありません。できるだけ早く取引を開始し、決済することを優先します。市場の方向が反転し、取引の方向へのリターンが確実であれば、開始します。もう一つの取引では、利益を増やすために大きな損失制限を設定するので、注意が必要です。取引数は少ないですが、取引の成功率は90%を超えています。損失率は小さく維持するよう努めています。幸運を祈ります。
