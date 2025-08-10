Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AAAFx-5 Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Faremo trading solo sulla coppia sterlina-dollaro. Ci impegniamo a cogliere i ritracciamenti del prezzo. Entriamo con piccole transazioni, ma guadagniamo un gran numero di punti. Non prolungheremo la durata della transazione. Preferiamo aprire e chiudere le posizioni il più rapidamente possibile. Se la direzione del mercato inverte e siamo certi di un ritorno nella direzione della posizione, apriremo. Un'altra operazione, per aumentare i profitti, stabilirà un limite di perdita elevato, quindi fate attenzione. Ci sono poche operazioni, ma il tasso di successo supera il novanta percento. Stiamo cercando di mantenere un piccolo tasso di riduzione. Buona fortuna.