Khaled Ali E Msmly

King of sterling

Khaled Ali E Msmly
0 recensioni
Affidabilità
97 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 159%
AAAFx-5 Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
189
Profit Trade:
175 (92.59%)
Loss Trade:
14 (7.41%)
Best Trade:
7.30 USD
Worst Trade:
-30.12 USD
Profitto lordo:
300.69 USD (25 263 pips)
Perdita lorda:
-140.47 USD (8 452 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (89.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
89.49 USD (49)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
57.47%
Massimo carico di deposito:
5.00%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.97
Long Trade:
117 (61.90%)
Short Trade:
72 (38.10%)
Fattore di profitto:
2.14
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
1.72 USD
Perdita media:
-10.03 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-39.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.19 USD (2)
Crescita mensile:
5.23%
Previsione annuale:
63.43%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
40.32 USD (23.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.53% (40.13 USD)
Per equità:
16.07% (41.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 189
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 160
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 17K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.30 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 49
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +89.49 USD
Massima perdita consecutiva: -39.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AAAFx-5 Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 2
LiteFinance-MT5-Live
0.54 × 78
BlueberryMarkets-Live02
0.73 × 341
ICMarketsSC-MT5-4
1.33 × 9
Eightcap-Live
3.26 × 686
Faremo trading solo sulla coppia sterlina-dollaro. Ci impegniamo a cogliere i ritracciamenti del prezzo. Entriamo con piccole transazioni, ma guadagniamo un gran numero di punti. Non prolungheremo la durata della transazione. Preferiamo aprire e chiudere le posizioni il più rapidamente possibile. Se la direzione del mercato inverte e siamo certi di un ritorno nella direzione della posizione, apriremo. Un'altra operazione, per aumentare i profitti, stabilirà un limite di perdita elevato, quindi fate attenzione. Ci sono poche operazioni, ma il tasso di successo supera il novanta percento. Stiamo cercando di mantenere un piccolo tasso di riduzione. Buona fortuna.
Non ci sono recensioni
2025.09.19 09:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 10:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 10:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 15:12
Share of trading days is too low
2025.08.26 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 14:52
Trading operations on the account were performed for only 98 days. This comprises 14.37% of days out of the 682 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 14:52
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
